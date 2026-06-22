Разлученные войной: бывшая узница концлагеря спустя 75 лет ищет пропавшую сестру

Осенью 1941 года в деревню Рим, где жила семья, пришли финские войска

22 июня 2026, 12:43, ИА Амител

Тот самый снимок из концлагеря / Фото: Галина Санько / "КП-Новосибирск"

Спустя более восьми десятилетий после освобождения Петрозаводского концлагеря одна из девочек, запечатленных на знаменитой фотографии детей за колючей проволокой, продолжает искать свою младшую сестру. Женщина, пережившая войну ребенком, надеется узнать о судьбе девочки, с которой семья потеряла связь после освобождения, пишет "КП-Новосибирск".

Речь идет о снимке, сделанном летом 1944 года военным корреспондентом Галиной Санько в Петрозаводске. На фотографии, ставшей одним из символов военного времени, запечатлены дети за колючей проволокой концлагеря. Позднее этот кадр использовали на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений против мирного населения.

Спустя 82 года после освобождения лагеря журналистам удалось найти одну из девочек, изображенных на снимке. Крайняя справа, коротко остриженная девочка, — Клавдия Нюппиева. Сегодня она является кандидатом биологических наук, почетным жителем Петрозаводска и до сих пор помнит события своего детства.

Осенью 1941 года в деревню Рим, где жила семья, пришли финские войска. Отец находился на фронте, а мать и шестеро детей были вывезены из прибрежной зоны. Сначала семья оказалась в одной из деревень, а затем ее отправили в концлагерь.

«Никаких кроватей даже не было. И досталась нам не комната, а кухня площадью метров девять-десять. А в комнатах, бывало, и по несколько семей теснилось», — рассказала Клавдия Нюппиева.

На знаменитом снимке вместе с ней оказались сестры Мария и Антонина. Еще несколько детей, в том числе самая младшая сестра Эля, находились неподалеку. Всем девочкам тогда была присвоена фамилия Соболевы.

По воспоминаниям Клавдии, самым тяжелым испытанием стали голод и постоянная нехватка еды. Старшая сестра работала в мастерской, где изготавливали различные изделия, и за труд ей иногда выдавали немного растительного масла.

«То, что Эля жила — это был просто божий промысел. Мы оказались в лагере, когда ей было девять месяцев. А старшая — Тося — в свои 12 лет ходила работать в мастерскую. Там плели какие-то сувенирные изделия для Финляндии — шляпки, корзиночки... И за это им раз в неделю давали ложку растительного масла, она приносила домой"», — вспоминает женщина.

Даже такая небольшая порция масла становилась для детей настоящим лакомством. Девочки пекли лепешки прямо на плите, а иногда пытались выбраться за пределы лагеря, чтобы раздобыть еду.

Во время одной из таких вылазок Клавдия получила ранение.

«Ребята пробирались под проволокой наружу и попрошайничали. А тут мальчишки говорят: есть поле гороховое, и там можно поживиться. Мы пробрались на волю, но никакого гороха не нашли и уже в сумерках возвращались в лагерь. Если не вернешься — накажут других, тех, кто остался. И нас с вышки заметил часовой, стал стрелять. Попал мне в область бедра, пуля вырвала кусок мяса. А были случаи, когда и убивали...»

Летом 1944 года Петрозаводск был освобожден советскими войсками. Именно тогда военный корреспондент Галина Санько добралась до города и сделала снимок детей за колючей проволокой.

После войны судьбы сестер сложились по-разному. Старшие девочки ушли служить и позже вернулись домой. Однако младшая Эля оказалась в Доме малютки, и связь с ней была потеряна.

Спустя годы Клавдия и ее сестра Раиса пытались найти родственницу через архивы и обращались в МВД. Однако сведений об Эльвире Александровне Соболевой обнаружить не удалось.

Сестры предполагают, что девочку могли удочерить, изменив фамилию, а возможно, и имя. При этом дата рождения ребенка могла сохраниться — 15 сентября 1941 года. Сегодня, спустя более 75 лет после расставания, бывшая узница концлагеря продолжает надеяться, что ее младшая сестра жива.