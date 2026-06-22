Разлученные войной: бывшая узница концлагеря спустя 75 лет ищет пропавшую сестру
Осенью 1941 года в деревню Рим, где жила семья, пришли финские войска
22 июня 2026, 12:43, ИА Амител
Спустя более восьми десятилетий после освобождения Петрозаводского концлагеря одна из девочек, запечатленных на знаменитой фотографии детей за колючей проволокой, продолжает искать свою младшую сестру. Женщина, пережившая войну ребенком, надеется узнать о судьбе девочки, с которой семья потеряла связь после освобождения, пишет "КП-Новосибирск".
Речь идет о снимке, сделанном летом 1944 года военным корреспондентом Галиной Санько в Петрозаводске. На фотографии, ставшей одним из символов военного времени, запечатлены дети за колючей проволокой концлагеря. Позднее этот кадр использовали на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений против мирного населения.
Спустя 82 года после освобождения лагеря журналистам удалось найти одну из девочек, изображенных на снимке. Крайняя справа, коротко остриженная девочка, — Клавдия Нюппиева. Сегодня она является кандидатом биологических наук, почетным жителем Петрозаводска и до сих пор помнит события своего детства.
Осенью 1941 года в деревню Рим, где жила семья, пришли финские войска. Отец находился на фронте, а мать и шестеро детей были вывезены из прибрежной зоны. Сначала семья оказалась в одной из деревень, а затем ее отправили в концлагерь.
«Никаких кроватей даже не было. И досталась нам не комната, а кухня площадью метров девять-десять. А в комнатах, бывало, и по несколько семей теснилось», — рассказала Клавдия Нюппиева.
На знаменитом снимке вместе с ней оказались сестры Мария и Антонина. Еще несколько детей, в том числе самая младшая сестра Эля, находились неподалеку. Всем девочкам тогда была присвоена фамилия Соболевы.
По воспоминаниям Клавдии, самым тяжелым испытанием стали голод и постоянная нехватка еды. Старшая сестра работала в мастерской, где изготавливали различные изделия, и за труд ей иногда выдавали немного растительного масла.
«То, что Эля жила — это был просто божий промысел. Мы оказались в лагере, когда ей было девять месяцев. А старшая — Тося — в свои 12 лет ходила работать в мастерскую. Там плели какие-то сувенирные изделия для Финляндии — шляпки, корзиночки... И за это им раз в неделю давали ложку растительного масла, она приносила домой"», — вспоминает женщина.
Даже такая небольшая порция масла становилась для детей настоящим лакомством. Девочки пекли лепешки прямо на плите, а иногда пытались выбраться за пределы лагеря, чтобы раздобыть еду.
Во время одной из таких вылазок Клавдия получила ранение.
«Ребята пробирались под проволокой наружу и попрошайничали. А тут мальчишки говорят: есть поле гороховое, и там можно поживиться. Мы пробрались на волю, но никакого гороха не нашли и уже в сумерках возвращались в лагерь. Если не вернешься — накажут других, тех, кто остался. И нас с вышки заметил часовой, стал стрелять. Попал мне в область бедра, пуля вырвала кусок мяса. А были случаи, когда и убивали...»
Летом 1944 года Петрозаводск был освобожден советскими войсками. Именно тогда военный корреспондент Галина Санько добралась до города и сделала снимок детей за колючей проволокой.
После войны судьбы сестер сложились по-разному. Старшие девочки ушли служить и позже вернулись домой. Однако младшая Эля оказалась в Доме малютки, и связь с ней была потеряна.
Спустя годы Клавдия и ее сестра Раиса пытались найти родственницу через архивы и обращались в МВД. Однако сведений об Эльвире Александровне Соболевой обнаружить не удалось.
Сестры предполагают, что девочку могли удочерить, изменив фамилию, а возможно, и имя. При этом дата рождения ребенка могла сохраниться — 15 сентября 1941 года. Сегодня, спустя более 75 лет после расставания, бывшая узница концлагеря продолжает надеяться, что ее младшая сестра жива.
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