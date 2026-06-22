Почему молодые люди выбирают одиночество вместо отношений?
Ученые дали ответ на этот вопрос
22 июня 2026, 12:30, ИА Амител
Молодые люди, или поколение Z, активно выбирают одиночество вместо романтических отношений и следуют тенденции "соломаксинга", пишет "Московский комсомолец".
Поколение "Z" (или зумеры) — группа людей, объединенных общим опытом взросления в условиях быстрого развития цифровых технологий, интернета и социальных сетей.
По версии RuGenerations, оно включает людей, родившиеся в период с 2003 по 2024 год.
Как отмечают британские социологи, зумеры рассматривают романтические связи как препятствие профессиональному росту, личному развитию и финансовой стабильности. Однако больше всего молодежь отталкивает высокая стоимость ухаживаний: больше половины опрошенных отметили, что лишние траты напрочь лишают желания ходить на свидания.
«В Великобритании некоторые сервисы для знакомств уже пошли на крайние меры, предлагая бесплатное топливо, чтобы мотивировать пользователей выходить на встречи. Одновременно с этим часть зумеров начинает искать партнеров значительно старше себя, аргументируя это негативным влиянием "токсичности" среди сверстников», — пишет издание.
12:57:23 22-06-2026
Жить вообще не выгодно. Вот когда помер - ноль затрат.
13:05:45 22-06-2026
Гость (12:57:23 22-06-2026) Жить вообще не выгодно. Вот когда помер - ноль затрат.... Умершего ещё похоронить надо, а там затраты...космос))))
13:18:53 22-06-2026
ВВП (13:05:45 22-06-2026) Умершего ещё похоронить надо, а там затраты...космос))))... Умершему уже неважно
13:04:25 22-06-2026
Квартиру не купить, цены на продукты конь, нету фундамента для постройки отношений.
13:06:58 22-06-2026
Даже в Англиях топливо бесплатно раздают. Наше, наверно,, топливо.
13:23:24 22-06-2026
ВВП (13:05:45 22-06-2026) Умершего ещё похоронить надо, а там затраты...космос))))... можно и не хоронить
15:02:15 22-06-2026
Гость (13:23:24 22-06-2026) можно и не хоронить ...
Биореактор!!!
15:30:41 22-06-2026
Гость (15:02:15 22-06-2026) Биореактор!!!... Много чести. Компостная яма.
13:28:38 22-06-2026
Если нет условий для создания семьи ,вот и одиночество.Трындят на всех уровнях про демографию , а делать ничего не хотят.
08:24:10 23-06-2026
Акакий (13:28:38 22-06-2026) Если нет условий для создания семьи ,вот и одиночество.Трынд... Да никому твоя семья наифг давно не сдалась! Самки борзые слишком стали!
08:46:31 23-06-2026
Гость (08:24:10 23-06-2026) Да никому твоя семья наифг давно не сдалась! Самки борзые сл... с таким отношением с женщинам тебе самое место в будке
13:37:31 22-06-2026
Отношения - это работа (в т.ч. над собой), учет мнения партнера и компромиссы. В общем - трудности, для эгоиста такое не приемлемо.
13:46:55 22-06-2026
Если у тебя лицо красивое, то вписавшийся в рынок дядя предложит это монетизировать. Заманивай юношей в кафе, где цены внезапно ого го. Все кто надо в доле. И какой интерес парням предложить знакомства...
14:53:54 22-06-2026
Поумнели люди.
15:27:57 22-06-2026
Бедные умные плохо размножаются.
Тупая босота - те да, как кролики.
15:33:36 22-06-2026
Кулинарные советы:
На примере апельсина хочется сказать, что тонкая шкура снимается плохо, а толстая шкура снимается хорошо.
16:34:43 22-06-2026
там в странах запада слишком много пластика. Он накапливался в среде с начала века еще и сейчас там в 1 квадратном сантиметре миллионы наночастиц пластика которые разьедают мозг и делают людей дураками и ненормальными. Особенно это англия германия франция бельгия скандинавские страны, страны юга украина- румыния -молдавия. Они там все больные
17:36:31 22-06-2026
Интересно чего накапливают товарищи майоры, что так мозг разрушается.