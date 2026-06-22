НОВОСТИОбщество

Почему молодые люди выбирают одиночество вместо отношений?

Ученые дали ответ на этот вопрос

22 июня 2026, 12:30, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Молодые люди, или поколение Z, активно выбирают одиночество вместо романтических отношений и следуют тенденции "соломаксинга", пишет "Московский комсомолец".

Поколение "Z" (или зумеры) — группа людей, объединенных общим опытом взросления в условиях быстрого развития цифровых технологий, интернета и социальных сетей. 
По версии RuGenerations, оно включает людей, родившиеся в период с 2003 по 2024 год.

Как отмечают британские социологи, зумеры рассматривают романтические связи как препятствие профессиональному росту, личному развитию и финансовой стабильности. Однако больше всего молодежь отталкивает высокая стоимость ухаживаний: больше половины опрошенных отметили, что лишние траты напрочь лишают желания ходить на свидания.

«В Великобритании некоторые сервисы для знакомств уже пошли на крайние меры, предлагая бесплатное топливо, чтобы мотивировать пользователей выходить на встречи. Одновременно с этим часть зумеров начинает искать партнеров значительно старше себя, аргументируя это негативным влиянием "токсичности" среди сверстников», — пишет издание.

Зумер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

       

Комментарии 18

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Гость

12:57:23 22-06-2026

Жить вообще не выгодно. Вот когда помер - ноль затрат.

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ВВП

13:05:45 22-06-2026

Гость (12:57:23 22-06-2026) Жить вообще не выгодно. Вот когда помер - ноль затрат.... Умершего ещё похоронить надо, а там затраты...космос))))

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Гость

13:18:53 22-06-2026

ВВП (13:05:45 22-06-2026) Умершего ещё похоронить надо, а там затраты...космос))))... Умершему уже неважно

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Абдуль

13:04:25 22-06-2026

Квартиру не купить, цены на продукты конь, нету фундамента для постройки отношений.

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Гость

13:06:58 22-06-2026

Даже в Англиях топливо бесплатно раздают. Наше, наверно,, топливо.

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Гость

13:23:24 22-06-2026

ВВП (13:05:45 22-06-2026) Умершего ещё похоронить надо, а там затраты...космос))))... можно и не хоронить

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Гость

15:02:15 22-06-2026

Гость (13:23:24 22-06-2026) можно и не хоронить ...
Биореактор!!!

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Гость

15:30:41 22-06-2026

Гость (15:02:15 22-06-2026) Биореактор!!!... Много чести. Компостная яма.

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Акакий

13:28:38 22-06-2026

Если нет условий для создания семьи ,вот и одиночество.Трындят на всех уровнях про демографию , а делать ничего не хотят.

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Гость

08:24:10 23-06-2026

Акакий (13:28:38 22-06-2026) Если нет условий для создания семьи ,вот и одиночество.Трынд... Да никому твоя семья наифг давно не сдалась! Самки борзые слишком стали!

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Гость

08:46:31 23-06-2026

Гость (08:24:10 23-06-2026) Да никому твоя семья наифг давно не сдалась! Самки борзые сл... с таким отношением с женщинам тебе самое место в будке

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Гость

13:37:31 22-06-2026

Отношения - это работа (в т.ч. над собой), учет мнения партнера и компромиссы. В общем - трудности, для эгоиста такое не приемлемо.

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Гость

13:46:55 22-06-2026

Если у тебя лицо красивое, то вписавшийся в рынок дядя предложит это монетизировать. Заманивай юношей в кафе, где цены внезапно ого го. Все кто надо в доле. И какой интерес парням предложить знакомства...

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Гость

14:53:54 22-06-2026

Поумнели люди.

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Гость

15:27:57 22-06-2026

Бедные умные плохо размножаются.
Тупая босота - те да, как кролики.

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Гость

15:33:36 22-06-2026

Кулинарные советы:
На примере апельсина хочется сказать, что тонкая шкура снимается плохо, а толстая шкура снимается хорошо.

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майор

16:34:43 22-06-2026

там в странах запада слишком много пластика. Он накапливался в среде с начала века еще и сейчас там в 1 квадратном сантиметре миллионы наночастиц пластика которые разьедают мозг и делают людей дураками и ненормальными. Особенно это англия германия франция бельгия скандинавские страны, страны юга украина- румыния -молдавия. Они там все больные

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Гость

17:36:31 22-06-2026

Интересно чего накапливают товарищи майоры, что так мозг разрушается.

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