Почему молодые люди выбирают одиночество вместо отношений?

Ученые дали ответ на этот вопрос

22 июня 2026, 12:30, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Молодые люди, или поколение Z, активно выбирают одиночество вместо романтических отношений и следуют тенденции "соломаксинга", пишет "Московский комсомолец".

Поколение "Z" (или зумеры) — группа людей, объединенных общим опытом взросления в условиях быстрого развития цифровых технологий, интернета и социальных сетей.

По версии RuGenerations, оно включает людей, родившиеся в период с 2003 по 2024 год.

Как отмечают британские социологи, зумеры рассматривают романтические связи как препятствие профессиональному росту, личному развитию и финансовой стабильности. Однако больше всего молодежь отталкивает высокая стоимость ухаживаний: больше половины опрошенных отметили, что лишние траты напрочь лишают желания ходить на свидания.