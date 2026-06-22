На Алтае авария с переворотом унесла жизнь водителя грузовика
Водитель не справился с управлением транспортным средством
22 июня 2026, 15:08, ИА Амител
В Республике Алтай вечером 20 июня произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. На Семинском перевале опрокинулся грузовик, водитель которого погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, авария произошла около 20:50. За рулем грузового автомобиля JAC N350 находился 52-летний житель Усть-Канского района. Мужчина двигался со стороны села Топучая в направлении Онгудая.
Как установили сотрудники полиции, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством. Грузовик опрокинулся на проезжей части, после чего врезался в металлическое барьерное ограждение.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
08:15:11 23-06-2026
Летают , на китайцах этих, по Чуйке особенно.