Раскрыли, где неработающие пенсионеры получают больше 30 тыс. рублей в России

Такую пенсию выплачивают в 13 регионах

22 июня 2026, 12:03, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неработающие пенсионеры получают более 30 тыс. рублей в 13 регионах России, сообщает РИА Новости.

По данным Социального фонда, соответствующий размер средней пенсии отметили в Хабаровском крае (30 229 рублей), Карелии (31 786 рублей), Архангельской области (32 654 рубля), Республике Коми (33 011 рублей) и Якутии (34 640 рублей).

По размеру выплат список возглавили: