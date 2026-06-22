Раскрыли, где неработающие пенсионеры получают больше 30 тыс. рублей в России
Такую пенсию выплачивают в 13 регионах
22 июня 2026, 12:03, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Неработающие пенсионеры получают более 30 тыс. рублей в 13 регионах России, сообщает РИА Новости.
По данным Социального фонда, соответствующий размер средней пенсии отметили в Хабаровском крае (30 229 рублей), Карелии (31 786 рублей), Архангельской области (32 654 рубля), Республике Коми (33 011 рублей) и Якутии (34 640 рублей).
По размеру выплат список возглавили:
- Сахалинская область (35 118 рублей);
- Мурманская область (35 655 рублей);
- Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей);
- Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля);
- Магаданская область (39 242 рубля);
- Камчатский край (39 444 рубля);
- Ненецкий автономный округ (40 082 рубля);
- Чукотский автономный округ (44 069 рублей).
12:14:41 22-06-2026
Есть чем гордиться.
12:40:39 22-06-2026
Иииииииигорь... (12:14:41 22-06-2026) Есть чем гордиться. ... А за пенсионеров в Алтайском крае обидно! Всю жизнь человек проработал на одном месте - 41 год, имея грамоты от Администрации и скудная пенсия (?!?)
13:58:16 22-06-2026
Гость (12:40:39 22-06-2026) А за пенсионеров в Алтайском крае обидно! Всю жизнь человек ... Там сперва за ценники посмотрите. Например кг яблок на Чукотке около 1000р.
13:39:34 22-06-2026
Как будто 30 тысяч сейчас большие деньги.Совсем пенсионеров опустили дальше некуда.Вот она истинная социальная политика.
14:56:04 22-06-2026
Там и цены наверное в два раза выше.
15:56:30 22-06-2026
Лучше всех пенсии в одном регион -в Кремле и у бывших депутатов, федеральных чиновников , полицейских.