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Раскрыли, где неработающие пенсионеры получают больше 30 тыс. рублей в России

Такую пенсию выплачивают в 13 регионах

22 июня 2026, 12:03, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неработающие пенсионеры получают более 30 тыс. рублей в 13 регионах России, сообщает РИА Новости.

По данным Социального фонда, соответствующий размер средней пенсии отметили в Хабаровском крае (30 229 рублей), Карелии (31 786 рублей), Архангельской области (32 654 рубля), Республике Коми (33 011 рублей) и Якутии (34 640 рублей).

По размеру выплат список возглавили:

  • Сахалинская область (35 118 рублей);
  • Мурманская область (35 655 рублей);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей);
  • Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля);
  • Магаданская область (39 242 рубля);
  • Камчатский край (39 444 рубля);
  • Ненецкий автономный округ (40 082 рубля);
  • Чукотский автономный округ (44 069 рублей).
Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

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Россия пенсии
       

Комментарии 6

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Иииииииигорь...

12:14:41 22-06-2026

Есть чем гордиться.

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Гость

12:40:39 22-06-2026

Иииииииигорь... (12:14:41 22-06-2026) Есть чем гордиться. ... А за пенсионеров в Алтайском крае обидно! Всю жизнь человек проработал на одном месте - 41 год, имея грамоты от Администрации и скудная пенсия (?!?)

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Гость

13:58:16 22-06-2026

Гость (12:40:39 22-06-2026) А за пенсионеров в Алтайском крае обидно! Всю жизнь человек ... Там сперва за ценники посмотрите. Например кг яблок на Чукотке около 1000р.

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Афиноген

13:39:34 22-06-2026

Как будто 30 тысяч сейчас большие деньги.Совсем пенсионеров опустили дальше некуда.Вот она истинная социальная политика.

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Гость

14:56:04 22-06-2026

Там и цены наверное в два раза выше.

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гость

15:56:30 22-06-2026

Лучше всех пенсии в одном регион -в Кремле и у бывших депутатов, федеральных чиновников , полицейских.

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