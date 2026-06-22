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Умершему Пухляшу из клипа Little Big 22 июня могло исполниться 32 года. Каким был танцор

Малая родина артиста — Заринск

22 июня 2026, 15:35, ИА Амител

Дмитрий Красилов в клипе UNO группы Little Big / Фото: кадр из клипа
Дмитрий Красилов в клипе UNO группы Little Big / Фото: кадр из клипа

Дмитрию Красилову, который получил известность благодаря участию в клипе UNO группы Little Big, 22 июня могло бы исполниться 32 года. Amic.ru вспоминает, каким был танцор и артист, который скончался в молодом возрасте. 

Корни в Алтайском крае

Дмитрий родился в городе Заринске Алтайского края. Его путь на сцену начался по воле случая: в 2004 году мама привела десятилетнего мальчика на прослушивание в местный ансамбль "Улыбка". Именно там он раскрыл свой талант.

Дмитрий обладал пластикой и грацией, также с детства умел использовать свою харизму во время выступлений.

"Танцы" на ТНТ

Настоящая слава пришла к артисту после участия в шоу "Танцы на ТНТ", где он восхитил жюри своим стилем.

С 2018 по 2020 год карьера Красилова стремительно развивалась: он снялся более чем в полутора десятках проектов, включая масштабный блокбастер "Вторжение" Федора Бондарчука и популярные сериалы "Ивановы-Ивановы", "Дылды" и "Толя-робот".

Дмитрий пробовал себя в роли телеведущего и даже записывал собственные песни как исполнитель.

Смерть танцора

Жизнь звезды оборвалась слишком рано. 18 декабря 2023 года Дмитрий Красилов скончался на 30-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Артиста похоронили в родном Заринске, рядом с могилой его отца.

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Комментарии 3

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Гость

15:53:47 22-06-2026

Не знал этого факта(((... Помню этот клип! Уморный! И песня-очень хороша! Как Жалко парня...

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Мусик

16:07:06 22-06-2026

прикольный жыртрест. покривляться.
из него был танцор как из меня нобелевский лауреат.

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Юс

17:01:40 22-06-2026

Оставьте уже в покое покойника!!!

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