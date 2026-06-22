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Молодой сельчанин из Красногорского района потерял деньги, пытаясь заработать на бирже

Под руководством мошенников потерпевший оформил кредитную карту и взял заем

22 июня 2026, 13:46, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Красногорского района лишился более полумиллиона рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на бирже. Под предлогом инвестиций мошенники убедили мужчину оформить кредиты и перевести деньги на неизвестный счет. С заявлением о мошенничестве местный житель обратился в МВД России.

Как установили сотрудники полиции, сначала молодому человеку позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудницей службы поддержки аналитического центра. Собеседница предложила мужчине дополнительный заработок на бирже и заверила его в безопасности и высокой доходности инвестиций.

На тот момент сельчанин временно не работал, поэтому предложение о дополнительном заработке его заинтересовало. Мужчина согласился следовать указаниям звонивших.

Под руководством мошенников потерпевший оформил кредитную карту и взял заем, общая сумма которого превысила 500 тысяч рублей.

После этого мужчина двумя переводами перечислил деньги на указанный злоумышленниками счет. Сразу после получения средств собеседники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские напоминают жителям Алтайского края, что инвестиционная деятельность требует специальных знаний и всегда связана с финансовыми рисками. Правоохранители рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям о быстром заработке и не переводить деньги неизвестным лицам.

Телефонный звонок от мошенника / Изображение создано в promli.com / amic.ru

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Конечной целью злоумышленников, как правило, становится перевод денежных средств на подконтрольные счета
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Мошенники полиция
       

Комментарии 5

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Гость

14:00:35 22-06-2026

Игра на бирже изначально подразумевает финансовые потери. Всё произошло так как должно было произойти.

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Гость

14:29:39 22-06-2026

Дурак думает что он умнее остальных и заработает деньги просто сидя на диване.
Учили их учили, даже сказку придумали про Буратино, но все без толку.

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Гость

14:31:34 22-06-2026

Безработный взял заем в 500 тысяч! Это как? И банк не причем?

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Гость

14:55:43 22-06-2026

Гость (14:31:34 22-06-2026) Безработный взял заем в 500 тысяч! Это как? И банк не причем... Без подтверждения дохода через госуслуги банки не дают денег, даже 50тр не получить. Может, дали под залог? Всё равно странно, если нет дохода.

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Гость

14:55:16 22-06-2026

Селянин и биржа. Ну это же тема для анекдота!

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