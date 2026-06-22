Молодой сельчанин из Красногорского района потерял деньги, пытаясь заработать на бирже

Под руководством мошенников потерпевший оформил кредитную карту и взял заем

22 июня 2026, 13:46, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Красногорского района лишился более полумиллиона рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на бирже. Под предлогом инвестиций мошенники убедили мужчину оформить кредиты и перевести деньги на неизвестный счет. С заявлением о мошенничестве местный житель обратился в МВД России.

Как установили сотрудники полиции, сначала молодому человеку позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудницей службы поддержки аналитического центра. Собеседница предложила мужчине дополнительный заработок на бирже и заверила его в безопасности и высокой доходности инвестиций.

На тот момент сельчанин временно не работал, поэтому предложение о дополнительном заработке его заинтересовало. Мужчина согласился следовать указаниям звонивших.

Под руководством мошенников потерпевший оформил кредитную карту и взял заем, общая сумма которого превысила 500 тысяч рублей.

После этого мужчина двумя переводами перечислил деньги на указанный злоумышленниками счет. Сразу после получения средств собеседники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские напоминают жителям Алтайского края, что инвестиционная деятельность требует специальных знаний и всегда связана с финансовыми рисками. Правоохранители рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям о быстром заработке и не переводить деньги неизвестным лицам.