До 40% российских фешен-брендов рискуют уйти с рынка к концу года

Многие компании фактически перестали обновлять ассортимент

22 июня 2026, 11:34, ИА Амител

Шопинг / Мужчины / Магазин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

До 40% российских локальных фешен-брендов могут прекратить работу к концу 2026 года. Такой прогноз озвучили представители отрасли, связывая ситуацию с экономическими трудностями и сокращением выпуска новых коллекций.

Как рассказал РИА Недвижимость основатель сети универмагов российских дизайнеров Slava Concept Александр Перемятов, за 2025 год и первое полугодие 2026 года рынок уже потерял значительную часть локальных марок.

«Если говорить, что за 2025 год и первое полугодие 2026 года уже закрылись порядка 30% брендов, то до конца года можно ожидать примерно такое же количество. То есть до 40% закрытий будет по итогам 2026 года», — отметил эксперт.

Одним из главных признаков кризиса Перемятов назвал сокращение числа новых коллекций. По его словам, многие компании фактически перестали обновлять ассортимент.

«На сегодняшний момент мы можем говорить, что от 50 до 90% всех локальных брендов не делают новые коллекции. 50% — это всего по рынку, а 90% — это конкретно наша сеть, где около восьми тысяч брендов», — пояснил он.

Эксперт считает, что подобная ситуация связана как с непростыми экономическими условиями, так и с признаками креативного кризиса в отрасли.

При этом представители рынка не ожидают столь же масштабной волны закрытия магазинов крупных российских брендов. По мнению эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Наталии Кермедчиевой, основное сокращение торговых точек уже произошло в 2025 году.

По ее словам, после ухода западных компаний многие российские и новые иностранные бренды активно расширяли свое присутствие, рассчитывая занять освободившиеся ниши. Однако часть компаний переоценила свои возможности и арендовала слишком большое количество помещений.

Сейчас, отмечают эксперты, рынок одежды проходит этап корректировки. Компании пересматривают свои бизнес-модели, оптимизируют сеть магазинов и адаптируются к изменившимся условиям. При этом повторения масштабной волны закрытий, наблюдавшейся в 2025 году, участники рынка не ожидают.