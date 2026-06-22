Хозяин тайги попал в фотоловушку в Алтайском биосферном заповеднике

Бурый медведь является одним из самых известных представителей фауны Горного Алтая

22 июня 2026, 12:15, ИА Амител

Медведь / Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском биосферном заповеднике вновь удалось запечатлеть одного из самых скрытных и осторожных обитателей тайги. На этот раз в объектив фотоловушки попал бурый медведь, спокойно прошедший по лесной территории в зоне наблюдения специалистов.

Кадры с хищником появились в социальных сетях заповедника и сразу привлекли внимание пользователей. Для сотрудников особо охраняемой природной территории такие съемки являются важной частью мониторинга животного мира, а для жителей региона — возможностью увидеть хозяина тайги в естественной среде обитания.

Автоматические камеры устанавливаются в труднодоступных местах и работают круглосуточно. Фотоловушки позволяют фиксировать передвижение животных, изучать их поведение, маршруты и численность, при этом не тревожа самих обитателей леса.

Очередной герой съемки спокойно прошел мимо камеры, не подозревая о том, что его появление будет замечено людьми. Подобные кадры в очередной раз подтверждают, что территория Алтайского биосферного заповедника остается важным местом обитания крупных диких животных.

Бурый медведь является одним из самых известных представителей фауны Горного Алтая. Несмотря на внушительные размеры и статус крупнейшего хищника региона, животное предпочитает избегать встреч с человеком и большую часть времени проводит вдали от населенных пунктов.

Специалисты отмечают, что фотоловушки сегодня стали одним из главных инструментов изучения дикой природы. Благодаря им ученые получают информацию о состоянии популяций, сезонной активности животных и особенностях их поведения без вмешательства человека.