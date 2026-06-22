В ЦБ отмечают, что будут оценивать целесообразность снижения на каждом заседании исходя из устойчивости замедления инфляции и внешних условий

22 июня 2026, 14:50, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

К концу 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 11–12% годовых, предсказывает Екатерина Фурзикова из "Альфа-Денег" в беседе с "Газетой.ru".

«Для дальнейшего понижения ключевой ставки важно, чтобы годовая инфляция продолжала снижаться. Центральный банк также будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятора действовать осмотрительно. Снижение ставки постепенно увеличит спрос на кредиты, но банки сохранят строгие требования к заемщикам. Депозиты останутся привлекательными, так как их доходность будет выше уровня инфляции», — уточнила Фурзикова.

По ее мнению, ускорению снижения ключевой ставки могут способствовать экономические спады, стабильное снижение инфляции до 4% и укрепление рубля. В то же время этот процесс могут замедлить или остановить усиление геополитической напряженности, увеличение бюджетных расходов к концу года и ослабление рубля из-за колебаний цен на энергоносители, сказала Фурзикова.

Ранее сообщалось, что ипотечные ставки в РФ могут пойти вниз в 2027 году. К концу 2026 года ожидается, что ставки по рыночной ипотеке опустятся ниже 15%.