К концу 2026 года в России ожидается существенное снижение ключевой ставки
В ЦБ отмечают, что будут оценивать целесообразность снижения на каждом заседании исходя из устойчивости замедления инфляции и внешних условий
22 июня 2026, 14:50, ИА Амител
К концу 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 11–12% годовых, предсказывает Екатерина Фурзикова из "Альфа-Денег" в беседе с "Газетой.ru".
«Для дальнейшего понижения ключевой ставки важно, чтобы годовая инфляция продолжала снижаться. Центральный банк также будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятора действовать осмотрительно. Снижение ставки постепенно увеличит спрос на кредиты, но банки сохранят строгие требования к заемщикам. Депозиты останутся привлекательными, так как их доходность будет выше уровня инфляции», — уточнила Фурзикова.
По ее мнению, ускорению снижения ключевой ставки могут способствовать экономические спады, стабильное снижение инфляции до 4% и укрепление рубля. В то же время этот процесс могут замедлить или остановить усиление геополитической напряженности, увеличение бюджетных расходов к концу года и ослабление рубля из-за колебаний цен на энергоносители, сказала Фурзикова.
Ранее сообщалось, что ипотечные ставки в РФ могут пойти вниз в 2027 году. К концу 2026 года ожидается, что ставки по рыночной ипотеке опустятся ниже 15%.
15:00:04 22-06-2026
Мы, элита России, — люди нового склада. Мы верим в то, что недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые.
15:54:19 22-06-2026
Гость (15:00:04 22-06-2026) Мы, элита России, — люди нового склада. Мы верим в то, что н...
Ну не склада, а так... кладовочки
20:41:44 22-06-2026
Гость (15:00:04 22-06-2026) Мы, элита России, — люди нового склада. Мы верим в то, что н... Гость, ни в склад, ни в лад ты сморозил. Элиты в России нет, один чертополох.
15:08:06 22-06-2026
Для дальнейшего понижения ключевой ставки важно, чтобы не столько годовая инфляция продолжала снижаться, в важнее, что ЦБ начал работать в интересах России, а в интересах глобальных олигархов. И важнее чтобы целью была не инфляция, а экономический рост
21:35:15 22-06-2026
Гость (15:08:06 22-06-2026) Для дальнейшего понижения ключевой ставки важно, чтобы не ст... Вы против 0 инфляции?
15:16:47 22-06-2026
за ва гоа убили бизнес дорогими кредитами и налоговыми поборами.
15:36:56 22-06-2026
Такое впечатление, что Екатерина Фурзикова совсем не слушала Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, которая чётко и ясно сказала о невозможности в дальнейшем снижать ключевую ставку из-за чётких сигналов от Правительства о желании нарастить бюджетные расходы при отсутствии денег! Скорее ставка будет повышаться, сказала Набиуллина, чтобы снизить спрос на кредитование и компенсировать бюджетное стимулирование, которое не может удовлетворить гражданская экономика. Иначе неконтролируемая инфляция и падение рубля, которые на руку Минфину и экспортёрам, но приведёт к обнищанию населения, ещё более сильному падению производства, зависимого от импорта и рассчитанного на внутренний рынок. А там сокращение штатов, рост безработицы, снижение собираемости налогов... ну, полный букет.
15:42:10 22-06-2026
Гость (15:36:56 22-06-2026) Такое впечатление, что Екатерина Фурзикова совсем не слушала... Врешь. Не говорила она такого, по крайней мере за последние месяцы.
16:24:42 22-06-2026
Гость (15:42:10 22-06-2026) Врешь. Не говорила она такого, по крайней мере за последние ...
А вы где были в прошедшую пятницу? Пресс-конференцию с Набиуллиной послушайте.
16:01:07 22-06-2026
Гость (15:36:56 22-06-2026) Такое впечатление, что Екатерина Фурзикова совсем не слушала... получше вас слушала, Сахипзадовну с почетом провожать собрались. но это не точно.
16:22:33 22-06-2026
Мусик (16:01:07 22-06-2026) получше вас слушала, Сахипзадовну с почетом провожать собрал...
Вот, когда проводят, тогда мечтатели роста экономики могут рассчитывать на низкую ставку и дешевые деньги. Ага, и взрывной рост благосостояния... но это тоже не точно.
17:14:07 22-06-2026
В сети была инфа, что ещё за 2 недели до ПМЭФ сняли охрану с её дома. Может, уезжала куда. Или иная причина…
17:31:05 22-06-2026
Гость (17:14:07 22-06-2026) В сети была инфа, что ещё за 2 недели до ПМЭФ сняли охран...
Во всяком случае, стало ясно чем "болела" Эльвира Сахипзадовна. То, что она наговорила в пятницу на пресс-конференции по ставке, говорить на ПМЭФ,26 было просто нельзя... простуда такая, что голос потеряла)))
19:51:22 22-06-2026
Просто стоит запомнить этот прогноз и вспомнить о нём в конце декабря вот и всё