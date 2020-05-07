Полиция проводит проверку по факту давки в ТЦ на Алтае

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поручил полицейским провести проверку по сообщениям в СМИ о давке в одном из торговых центров Рубцовска во время режима самоизоляции. Об этом пресс-служба ведомства рассказала РИА "Новости".

Ранее amic.ru писал, что множество людей собрались в помещении из-за объявления о 50-процентных скидках.

Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина назвала такую акцию "лотереей с получением вируса в подарок".

Городская администрация также отреагировала на сообщения в СМИ, проинформировав об этом местное отделение Роспотребнадзора. Кроме того, в мэрии попросили полицию взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли.