Полиция проводит проверку по факту давки в ТЦ на Алтае

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поручил полицейским провести проверку по сообщениям в СМИ о давке в одном из торговых центров Рубцовска во время режима самоизоляции. Об этом пресс-служба ведомства рассказала РИА "Новости".
Ранее amic.ru писал, что множество людей собрались в помещении из-за объявления о 50-процентных скидках.
Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина назвала такую акцию "лотереей с получением вируса в подарок".
Городская администрация также отреагировала на сообщения в СМИ, проинформировав об этом местное отделение Роспотребнадзора. Кроме того, в мэрии попросили полицию взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли.
Комментарии
Против тех, кто разрешил открыть большие торговые точки?
Интересно, а за что наказали магазин? Если работать можно, то и скидки делать можно какие хочешь.
продайте покупателям мозг со скидкой, свой отсутствует напрочь
7.05.2020 12:01
комрад
Интересно, а за что наказали магазин? Если работать можно, то и скидки делать можно какие хочешь.
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За то, что не организовали безопасность. Весь персонал должен быть в масках. Посетители - соблюдать дистанцию. Количество посетителей должно быть ограничено.
А эти торгаши ради наживы мать родную продадут.