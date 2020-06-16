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В Барнауле проверят сообщения о принудительном голосовании по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что работники двух предприятий города будут голосовать "под присмотром"
Ирина Акимова / Фото: Altai-terr.izbirkom.ru

Ирина Акимова / Фото: Altai-terr.izbirkom.ru

Председатель алтайского избиркома Ирина Акимова пообещала проверить информацию о якобы принудительном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Акимова заявила в ходе онлайн-брифинга 16 июня, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудникам барнаульских предприятий "Ротор" и "Горзеленхоз" сказали взять с собой паспорта. Якобы голосование за поправки в Конституцию будет проходить на рабочем месте и "под присмотром".

Акимова заявила, что ей о таких фактах неизвестно, однако информацию избирком обязательно проверит. Председатель напомнила, что голосование является делом исключительно добровольным.

Как уже сообщал amic.ru, плебисцит по поправкам в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.06.2020 12:38
- гость -

Проверят - но ничего не выявят! Разве может быть другой результат у такой проверки?!

16.06.2020 12:43
- гость -

Проверка покажет что все единогласно, без принуждения уже проголосовали "ЗА"

16.06.2020 12:46
- гость -

Словосочетание "Гарант Конституции", заиграло новыми красками и начало смешить.

16.06.2020 12:53
- гость -

бред какой то. Никто не думает что проголосовать по месту работы можно но не для присмотра, а просто потому что так удобнее, не надо никуда специально идти.. у нас всегда есть всем недовольные

16.06.2020 12:56
13

Паблик ВК Инцидент-Новосибирск проводит предварительную голосилку, там виден расклад.)

16.06.2020 12:57
- гость -

16.06.2020 12:53
- гость -
-----------------------
А вот и пригожинские шавки

16.06.2020 12:59
- гость -

12:53
Вы не понимаете! Властной клике нужна ЯВКА любыми путями. ЗА или ПРОТИВ - не имеет значения. Нужно "замазать" (замарать) всех.

16.06.2020 13:02
- гость -

12:57
- гость -
Да это местные узколобые едрисята за спасибо работают, но потом надеются наверстать.

16.06.2020 13:02
- гость -

Никто не думает что проголосовать по месту работы можно но не для присмотра, а просто потому что так удобнее, не надо никуда специально идти..

а если изначально никто никуда ни хотел идти
такой вариант, что, не рассматривается...
все силы на обеспечение явки)))

16.06.2020 13:04
- гость -

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2018 году 5,785 млн рублей. Это ощутимо больше, чем за предыдущий отчетный период, тогда у главы крайизбиркома было 4,109 млн рублей. Очевидно, рост доходов связан с проведением сразу двух крупных избирательных кампаний - президентской (в марте) и губернаторской (в сентябре).

Как следует из декларации, размещенной на сайте КИК, супруг Ирины Акимовой в 2018 году получил доход в размере 3,275 млн рублей (было 1,289 млн рублей). Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м), сама Акимова располагает квартирой в 44,7 кв. м. При этом передвигается руководитель КИК на Toyota и Lexus. По итогам 2017 года муж руководителя крайизбиркома декларировал Mercedes, однако в последней версии документа автомобиль отсутствует.

16.06.2020 13:07
АБОРИГЕН

Нет никаких поправок в конституции, есть ОБНУЛЕНИЕ сроков ныне действующего "президента". Пора бы уж начать называть вещи своими именами.

16.06.2020 13:08
- гость -

16.06.2020 12:56
13
Паблик ВК Инцидент-Новосибирск проводит предварительную голосилку, там виден расклад.)

Проголосовали 76 055 человек

8% на 92%
)))))) жесть

16.06.2020 13:09
- гость -

Для госпожи Акимовой это секрет?! Да не верю! 25-30 июня пусть прогуляются по лечебным учреждениям города, обещались быть ребята с урнами,якобы для удобства медиков.
Списки сотрудников с паспортными данными нач отдела кадров уже готовит.

16.06.2020 13:10
- гость -

Да как обычно этим предприятиям спустили сверху установку.. 100% и медикам и учителям спускают. И прочим бюджетникам.

16.06.2020 13:10
- гость -

Ирина Акимова заработала в 2018 году 5,785 млн рублей.

Я тут по простоте душевной, взял 6 миллионов и разделил на 12 месяцев, и получил 500 000 рублей в месяц. Ну что я могу сказать, уверен, что голосование пройдёт успешно.

16.06.2020 13:11
- гость -

Под присмотром на рабочем месте вряд ли.Но вот каков дальнейший путь и какова будет судьба этих самых бюллетеней от рабочего места и далее? )

16.06.2020 13:23
- гость -


16.06.2020 13:10
- гость -
и это заработала лишь пешка... ну, максимум - конь )

16.06.2020 13:25
- гость -

у нас при каждом голосовании требуют подтверждение фото-видео, сейчас думают на госуслуги загнать, и никому не пожалуешься, уволят - досвидос

16.06.2020 13:31
- гость -

Кстати, а чем занимаются председатели избиркомов в безвыборные\безблагодатные годы? Чем кормятся? Каков распорядок дня и отпуска? Горячая ли сетка?

16.06.2020 13:45
- гость -

а чем занимаются председатели избиркомов в безвыборные
эти люди в обычной жизни работники администрации и пр. бюджета
у меня свекровь пенсионерка три раза была в такой комиссии на добровольных началах

16.06.2020 13:48
- гость -

13:45
- гость -
у меня свекровь пенсионерка три раза была в такой комиссии на добровольных началах

Да, да, а ещё она девственница и непорочно зачата.

16.06.2020 13:55
- гость -

она девственница и непорочно зачата.
прям как вы

16.06.2020 14:04
Гость

При чем обнуление, там пожизненно в сов федерации в ст 93 . Обнуление отвлечь внимание от пенсионера.

16.06.2020 14:08
- гость -

14:04
Гость
Там вроде ещё он 30 своих корешков может снабдить неприкосновенностью.

16.06.2020 14:37
- гость -

16.06.2020 13:25
- гость -

у нас при каждом голосовании требуют подтверждение фото-видео, сейчас думают на госуслуги загнать, и никому не пожалуешься, уволят - досвидос

Ну, раз вы не пробовали жаловаться, значит вас всё устраивает

16.06.2020 14:55
Обыватель

На Роторе, я думаю, это обычное явление.

16.06.2020 15:03
Гость

Никогда такого не было и вот опять! Такая «новость»

16.06.2020 15:55
Я

А в этом обсуждении есть кто-нибудь с "Ротора" или "Горзеленхоза" или только адепты Навального отписались?

16.06.2020 16:00
- гость -

а если изначально никто никуда ни хотел идти

ну так не ходите, в чем проблема?
голосование по месту работы не обязательное, а как вариант
не хотите голосовать - говорите что будете голосовать по месту регистрации, а дальше воля ваша, хотите идите, не хотите - не ходите

16.06.2020 16:04
- гость -

15:55
Я
Я вообще с СБУ пишу.

16.06.2020 16:05
гость

стариков обзванивают и предлагают приехать с урной

16.06.2020 16:08
- гость -

прямо сейчас на работе принесли голосовать

16.06.2020 16:09
- гость -

голосование по месту работы не обязательное, а как вариант
не хотите голосовать - говорите что будете голосовать по месту регистрации

и завтра досвидос, вы лично рискнете?

16.06.2020 16:16
newozmochno

Если это дело добровольное ,зачем кричать об этом во всех углах????????????? Что много глухих??????????? Кому надо тот ,найдет нужную информацию!!!!!!!!!!!!!!!!!

16.06.2020 16:19
newozmochno

Самоизоляция начиналась также как и поправки,дело добровольное!! А что,произошло на самом деле,всем известно!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гоняли и продолжают гонять народ и тыкать!!!!!!!!!!!!!!!!

16.06.2020 16:30
с паблика

...... Тут уже много писалось о поправках вообще и о некоторых в частности. Поэтому писать об этом не буду. А буду писать непосредственно о самом голосовании. Работаю я в ГБУ "Жилищник" одного из районов города Москвы. Соответственно, бюджетники. И, конечно же, от нас требуют. Требуют, чтоб мы голосовали электронно. Две недели мне названивало руководство с требованием зарегистрироваться на электронное голосование и прислать им скрин с регистрацией заявления. Две недели я держалась, а потом сдалась. Зарегистрировалась (Потом отзову свое заявление и пойду голосовать на пункт). Отправила скрин. Сегодня с утра перезвонили и попросили прислать другой скрин, на котором видно мою фамилию. Скрин без фамилии не принимает Управа(!!!!!). Здорово!
Хрен с вами. Отправила. Через минут двадцать опять звонок. Всё ок. Скрин приняли. Управа довольна. Вот только теперь от Управы новое распоряжение. Сегодняшнего дня действует акция "приведи друга и мы скажем тебе спасибо". Надо подписать четырех человек на электронное голосование. И, я так понимаю, тоже скрины отправить.
И тут меня накрыло. Я объяснила собеседнику куда Управа может запихнуть свое распоряжение и что с ним там дальше сделать.
Я, конечно, понимаю, что парень, занимающийся обзвоном, не виноват. Что, ему тоже приказали. Но, блин, да сколько ж можно? Предыдущие выборы, и президентские и ещё какие-то, от нас требовали, чтоб мы открепились от района проживания и прекратились в районе, где работаем. Там я смогла отбиться и голосовала по месту прописки. Сейчас же просто достали. Удивительно, что от нас ещё не требуют фотографию того, как мы проголосовали...

16.06.2020 16:36
- гость -

16.06.2020 15:55
Я
адепты Навального

Кто такие? Вы- адепт?

16.06.2020 16:53
- гость -

Непонятно, а частным предприятиям (собственникам) зачем вся эта канитель с "обнулением"? Им то - что за радость? Я прекрасно помню дряхлеющее "Политбюро ЦК КПСС" начала 80-х годов, и прекрасно вижу сейчас, чем это закончилось.

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