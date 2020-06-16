В Барнауле проверят сообщения о принудительном голосовании по поправкам в Конституцию

Председатель алтайского избиркома Ирина Акимова пообещала проверить информацию о якобы принудительном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Акимова заявила в ходе онлайн-брифинга 16 июня, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудникам барнаульских предприятий "Ротор" и "Горзеленхоз" сказали взять с собой паспорта. Якобы голосование за поправки в Конституцию будет проходить на рабочем месте и "под присмотром".

Акимова заявила, что ей о таких фактах неизвестно, однако информацию избирком обязательно проверит. Председатель напомнила, что голосование является делом исключительно добровольным.

Как уже сообщал amic.ru, плебисцит по поправкам в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля.