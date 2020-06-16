В Барнауле проверят сообщения о принудительном голосовании по поправкам в Конституцию

Председатель алтайского избиркома Ирина Акимова пообещала проверить информацию о якобы принудительном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Акимова заявила в ходе онлайн-брифинга 16 июня, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудникам барнаульских предприятий "Ротор" и "Горзеленхоз" сказали взять с собой паспорта. Якобы голосование за поправки в Конституцию будет проходить на рабочем месте и "под присмотром".
Акимова заявила, что ей о таких фактах неизвестно, однако информацию избирком обязательно проверит. Председатель напомнила, что голосование является делом исключительно добровольным.
Как уже сообщал amic.ru, плебисцит по поправкам в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля.
Комментарии
Проверят - но ничего не выявят! Разве может быть другой результат у такой проверки?!
Проверка покажет что все единогласно, без принуждения уже проголосовали "ЗА"
Словосочетание "Гарант Конституции", заиграло новыми красками и начало смешить.
бред какой то. Никто не думает что проголосовать по месту работы можно но не для присмотра, а просто потому что так удобнее, не надо никуда специально идти.. у нас всегда есть всем недовольные
Паблик ВК Инцидент-Новосибирск проводит предварительную голосилку, там виден расклад.)
16.06.2020 12:53
- гость -
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А вот и пригожинские шавки
12:53
Вы не понимаете! Властной клике нужна ЯВКА любыми путями. ЗА или ПРОТИВ - не имеет значения. Нужно "замазать" (замарать) всех.
12:57
- гость -
Да это местные узколобые едрисята за спасибо работают, но потом надеются наверстать.
Никто не думает что проголосовать по месту работы можно но не для присмотра, а просто потому что так удобнее, не надо никуда специально идти..
а если изначально никто никуда ни хотел идти
такой вариант, что, не рассматривается...
все силы на обеспечение явки)))
Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2018 году 5,785 млн рублей. Это ощутимо больше, чем за предыдущий отчетный период, тогда у главы крайизбиркома было 4,109 млн рублей. Очевидно, рост доходов связан с проведением сразу двух крупных избирательных кампаний - президентской (в марте) и губернаторской (в сентябре).
Как следует из декларации, размещенной на сайте КИК, супруг Ирины Акимовой в 2018 году получил доход в размере 3,275 млн рублей (было 1,289 млн рублей). Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м), сама Акимова располагает квартирой в 44,7 кв. м. При этом передвигается руководитель КИК на Toyota и Lexus. По итогам 2017 года муж руководителя крайизбиркома декларировал Mercedes, однако в последней версии документа автомобиль отсутствует.
Нет никаких поправок в конституции, есть ОБНУЛЕНИЕ сроков ныне действующего "президента". Пора бы уж начать называть вещи своими именами.
16.06.2020 12:56
13
Паблик ВК Инцидент-Новосибирск проводит предварительную голосилку, там виден расклад.)
Проголосовали 76 055 человек
8% на 92%
)))))) жесть
Для госпожи Акимовой это секрет?! Да не верю! 25-30 июня пусть прогуляются по лечебным учреждениям города, обещались быть ребята с урнами,якобы для удобства медиков.
Списки сотрудников с паспортными данными нач отдела кадров уже готовит.
Да как обычно этим предприятиям спустили сверху установку.. 100% и медикам и учителям спускают. И прочим бюджетникам.
Ирина Акимова заработала в 2018 году 5,785 млн рублей.
Я тут по простоте душевной, взял 6 миллионов и разделил на 12 месяцев, и получил 500 000 рублей в месяц. Ну что я могу сказать, уверен, что голосование пройдёт успешно.
Под присмотром на рабочем месте вряд ли.Но вот каков дальнейший путь и какова будет судьба этих самых бюллетеней от рабочего места и далее? )
16.06.2020 13:10
- гость -
и это заработала лишь пешка... ну, максимум - конь )
у нас при каждом голосовании требуют подтверждение фото-видео, сейчас думают на госуслуги загнать, и никому не пожалуешься, уволят - досвидос
Кстати, а чем занимаются председатели избиркомов в безвыборные\безблагодатные годы? Чем кормятся? Каков распорядок дня и отпуска? Горячая ли сетка?
а чем занимаются председатели избиркомов в безвыборные
эти люди в обычной жизни работники администрации и пр. бюджета
у меня свекровь пенсионерка три раза была в такой комиссии на добровольных началах
13:45
- гость -
у меня свекровь пенсионерка три раза была в такой комиссии на добровольных началах
Да, да, а ещё она девственница и непорочно зачата.
она девственница и непорочно зачата.
прям как вы
При чем обнуление, там пожизненно в сов федерации в ст 93 . Обнуление отвлечь внимание от пенсионера.
14:04
Гость
Там вроде ещё он 30 своих корешков может снабдить неприкосновенностью.
16.06.2020 13:25
- гость -
у нас при каждом голосовании требуют подтверждение фото-видео, сейчас думают на госуслуги загнать, и никому не пожалуешься, уволят - досвидос
Ну, раз вы не пробовали жаловаться, значит вас всё устраивает
На Роторе, я думаю, это обычное явление.
Никогда такого не было и вот опять! Такая «новость»
А в этом обсуждении есть кто-нибудь с "Ротора" или "Горзеленхоза" или только адепты Навального отписались?
а если изначально никто никуда ни хотел идти
ну так не ходите, в чем проблема?
голосование по месту работы не обязательное, а как вариант
не хотите голосовать - говорите что будете голосовать по месту регистрации, а дальше воля ваша, хотите идите, не хотите - не ходите
15:55
Я
Я вообще с СБУ пишу.
стариков обзванивают и предлагают приехать с урной
прямо сейчас на работе принесли голосовать
голосование по месту работы не обязательное, а как вариант
не хотите голосовать - говорите что будете голосовать по месту регистрации
и завтра досвидос, вы лично рискнете?
Если это дело добровольное ,зачем кричать об этом во всех углах????????????? Что много глухих??????????? Кому надо тот ,найдет нужную информацию!!!!!!!!!!!!!!!!!
Самоизоляция начиналась также как и поправки,дело добровольное!! А что,произошло на самом деле,всем известно!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гоняли и продолжают гонять народ и тыкать!!!!!!!!!!!!!!!!
...... Тут уже много писалось о поправках вообще и о некоторых в частности. Поэтому писать об этом не буду. А буду писать непосредственно о самом голосовании. Работаю я в ГБУ "Жилищник" одного из районов города Москвы. Соответственно, бюджетники. И, конечно же, от нас требуют. Требуют, чтоб мы голосовали электронно. Две недели мне названивало руководство с требованием зарегистрироваться на электронное голосование и прислать им скрин с регистрацией заявления. Две недели я держалась, а потом сдалась. Зарегистрировалась (Потом отзову свое заявление и пойду голосовать на пункт). Отправила скрин. Сегодня с утра перезвонили и попросили прислать другой скрин, на котором видно мою фамилию. Скрин без фамилии не принимает Управа(!!!!!). Здорово!
Хрен с вами. Отправила. Через минут двадцать опять звонок. Всё ок. Скрин приняли. Управа довольна. Вот только теперь от Управы новое распоряжение. Сегодняшнего дня действует акция "приведи друга и мы скажем тебе спасибо". Надо подписать четырех человек на электронное голосование. И, я так понимаю, тоже скрины отправить.
И тут меня накрыло. Я объяснила собеседнику куда Управа может запихнуть свое распоряжение и что с ним там дальше сделать.
Я, конечно, понимаю, что парень, занимающийся обзвоном, не виноват. Что, ему тоже приказали. Но, блин, да сколько ж можно? Предыдущие выборы, и президентские и ещё какие-то, от нас требовали, чтоб мы открепились от района проживания и прекратились в районе, где работаем. Там я смогла отбиться и голосовала по месту прописки. Сейчас же просто достали. Удивительно, что от нас ещё не требуют фотографию того, как мы проголосовали...
16.06.2020 15:55
Я
адепты Навального
Кто такие? Вы- адепт?
Непонятно, а частным предприятиям (собственникам) зачем вся эта канитель с "обнулением"? Им то - что за радость? Я прекрасно помню дряхлеющее "Политбюро ЦК КПСС" начала 80-х годов, и прекрасно вижу сейчас, чем это закончилось.