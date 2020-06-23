ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пассажирские автобусы

Госавтоинспекция проверяет, как барнаульские пассажироперевозчики соблюдают законодательство, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

В период до 28 июня инспекторы будут особое внимание уделять выявлению и пресечению нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, сотрудники ведомства обратят внимание на наличие технического осмотра общественного транспорта и его соответствие требованиям безопасности, соблюдение режима труда и отдыха водителей и прохождение ими предрейсового медосмотра.

Ранее amic.ru писал, что барнаульцы сняли на видео водителя, который вел автобус полулежа. Многие возмутились таким отношением мужчины к своим обязанностям.