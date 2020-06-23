ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пассажирские автобусы

Госавтоинспекция проверяет, как барнаульские пассажироперевозчики соблюдают законодательство, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.
В период до 28 июня инспекторы будут особое внимание уделять выявлению и пресечению нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В частности, сотрудники ведомства обратят внимание на наличие технического осмотра общественного транспорта и его соответствие требованиям безопасности, соблюдение режима труда и отдыха водителей и прохождение ими предрейсового медосмотра.
Ранее amic.ru писал, что барнаульцы сняли на видео водителя, который вел автобус полулежа. Многие возмутились таким отношением мужчины к своим обязанностям.
Комментарии
Ещё бы на грязь и пыль в салонах обратили внимание. На это тоже уже столько жаловались, но дела нет никому! Особенно сейчас, когда сообщали, что транспорт общественный моется и дезинфицируется чуть ли ни на каждой конечной остановке.. А в салонах ещё прошлогодние залежи пыли толстым слоем. Социализм победили, а Галочку нет. Всё так и делаем, и сообщаем о "проделанной работе" для неё родимой...
ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пассажироперевозчиков
Давно пора, только дробь покрупнее заряжайте, что бы рога сшибать у этих водятлов.
Достали лихачить и пылить по обочинам.
57-й маршрут особенно строго проверьте.
Часто отключают тахограф и срезают маршрут, не заезжая на остановку "Старый базар", а пассажиров высаживают под разными предлогами.
Свежо питание да серица с трудом
лучше бы пробки разруливали, чем плановые мероприятия проводить
Чисто теоретически, ГИБДД должны за этим моментом следить постоянно. Про грязь в автобусах и слепой роспотребнадзор можно легенды слагать
Это, как помню, при социализме мыли автобусы, по утрам заходил в автобус с влажным полом. Сейчас, при буржуях, не дождетесь, чтобы их мыли, это же какие лишние деньги из кармана перевозчика забрать надо! Сойдёт и так!
Это раньше возили людей, а сейчас возят быдло, которое не заработало на свой автомобиль