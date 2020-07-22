В Барнауле снова провалился асфальт на дороге

Фото: instagram.com/barnaul.official.gorod
Очередной провал асфальта на проезжей части зафиксировали в Барнауле. На этот раз яма образовалась на улице Геодезической. Фотографии с места происшествия опубликовали в официальном аккаунте администрации города в Instagram.
"Дорожные службы уже выставили предупреждающие знаки и ограждение на дороге. Причины пока устанавливаются, – гласит текст поста. – На месте работают специалисты водоканала".
Автолюбителей призвали быть предельно внимательными при проезде по данному участку и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
Ранее жители краевой столицы сообщили о большой яме посреди проезжей части на въезде во двор в один из домов на Павловском тракте. Тогда автовладельцы отмечали, что до этого никому нет дела, и им приходится объезжать злополучный участок уже больше недели. Затем асфальт провалился в районе пересечения улиц Шукшина и Георгия Исакова.
Комментарии
А Акинфий предупреждал..
Под Барнаулом ведутся подземные разработки , Добывают золото. поэтому асфальт всё время проваливается)