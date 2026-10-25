"Как красная тряпка на быка". Трамп отреагировал на удары ВСУ по российским НПЗ
Американского лидера возмутила стратегия Украины
25 октября 2026, 10:55, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп возмутился из-за новых ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал СNN.
"Продолжающиеся атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы действуют на Трампа как красная тряпка на быка", — заявил руководитель отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий.
Помощь Европы с закупками американского вооружения для Киева сталкивается с трудностями из-за необходимости одобрения таких операций Пентагоном, что позволяет Вашингтону усиливать давление на Киев.
Кроме того, как сообщает телеканал, США все еще сохраняют рычаги давления на Украину в трех ключевых отраслях: экономической, политической и военной.
11:23:04 25-10-2026
Клоунада. Украина это прокси США
11:36:00 25-10-2026
Я решительно ничего не понимаю, на Украине мы воюем с НАТО во главе которой стоит США. Мы продаем США дизель и ещё много чего декларирую одной из основных целей борьбу с НАТО. Тепер мы радуемся, что он осуждает удары. Энергетическое перемирие мы ведь с ним согласовывали.
13:44:18 25-10-2026
Этот "руководитель" отдела пургу гонит.Он начальник над своими работниками "свободной прессы".Всего лишь.А у политиков своя политика.
13:25:57 25-10-2026
"Как красная тряпка на быка"-это сильно сказано.Просто слегка сам покраснел.
16:23:47 25-10-2026
но разведданные по по НПЗ передает стабильно.
18:17:10 25-10-2026
Гость (16:23:47 25-10-2026) но разведданные по по НПЗ передает стабильно.... Говорить одно, а делать другое - обычное дело для политиков.
18:03:21 25-10-2026
Говорить Трамп все что угодно может. Ложь и лицемерие - обычное дело для политиков.
06:35:18 26-10-2026
Трамп сидит на крючке у Путина! В этом то всё и дело!