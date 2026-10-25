Американского лидера возмутила стратегия Украины

25 октября 2026, 10:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп возмутился из-за новых ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал СNN.

"Продолжающиеся атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы действуют на Трампа как красная тряпка на быка", — заявил руководитель отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий.

Помощь Европы с закупками американского вооружения для Киева сталкивается с трудностями из-за необходимости одобрения таких операций Пентагоном, что позволяет Вашингтону усиливать давление на Киев.

Кроме того, как сообщает телеканал, США все еще сохраняют рычаги давления на Украину в трех ключевых отраслях: экономической, политической и военной.