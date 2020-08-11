Новым замом главы Республики Алтай стала журналистка

Олег Хорохордин подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности зампредседателя правительства Республики Алтай Динары Култуевой, сообщает пресс-служба региональных властей.
На посту она сменила Алексея Тюхтенева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Динаре Култуевой 40 лет. Она окончила Томский государственный университет по специальности "Журналистика". Затем получила еще одну специальность – "Юриспруденция". В 2020 году прошла программу повышения квалификации должностных лиц в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС при Президенте РФ.
Да назначения Култуева была замруководителя по вопросам внутренней политики Единого аппарата главы и правительства республики. Имеет богатый опыт работы в сфере информационной политики.
Комментарии