Детский омбудсмен рассказала, почему подростки в Алтайском крае совершают суициды

За шесть месяцев 2020 года в Алтайском крае совершили суицид четыре несовершеннолетних, за аналогичный период 2019-го таких случаев было шесть. Чаще всего родители и дети боятся обращаться за помощью к психиатру, а некоторых случаях это бы помогло избежать трагедии. Об этом во время пресс-конференции 18 августа рассказала Ольга Казанцева, краевой детский омбудсмен.
"Анализ случаев антивитального поведения говорит о том, что родители и сами дети очень сильно боятся, опасаются обращаться за психиатрической помощью, которая в некоторых вариантах нужна и могла бы изменить ситуацию. Особенно в вопросах депрессии. Она может быть не только у взрослых, но и у подростков. И проявляться может совершенно по-разному", — отметила Ольга Казанцева.
Омбудсмен также добавила, что сейчас в регионе имеется дефицит кадров психиатрического профиля на местах. "Даже в такой ситуации, если потребность в консультации психиатра у родителей имеется, то получить ее возможно. Однако родители воздерживаются от этого в силу стигматизированных установок", — сказала Казанцева.
Алтайский край находится в числе регионов Сибири с самым низким уровнем суицидов среди несовершеннолетних.
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