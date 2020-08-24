Алтайская семья перевела почти 1,4 млн рублей на 43 номера мошенников

Семейная пара из Рубцовска доверилась мошенникам и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Горожанке позвонил мужчина с номера, зарегистрированного в Турции, и представился главным специалистом службы безопасности банка. Он сообщил женщине, что в системе якобы произошел сбой и на ее счете случайно оказалось 600 тысяч рублей, которые нужно вернуть.
Примерно в это же время на телефон супруга рубцовчанки позвонил другой "банковский сотрудник" и рассказал, что на его имя неизвестные оформили кредит на 270 тысяч рублей. Чтобы сохранить накопления, аферисты рекомендовали перевести деньги на другие счета.
"Супруги доверчиво выполнили все инструкции неизвестных и осуществили перевод денег на 43 абонентских номера на общую сумму 1 346 000 рублей", – сообщили в ведомстве.
Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.
Комментарии
Идиотов учить надо.
нет слов
на 43 номера
это ж сколько времени надо корячится
О б-ги... Как можно быть такими тупыми?!
А потом эти идиоты будут рассказывать, что банкам, картам и вообще безналу доверять нельзя, т.к. из обязательно сопрут.
Сказочные идиоты
Гипноз что ли, я правда не понимаю как?!
Гипноз что ли, я правда не понимаю как?!
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C детства такие загипнотизированы гиперопекой и родительскими ути-пути!
Всё правильно сделали.
24.08.2020 17:06
- гость -
Идиотов учить надо.
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Идиоты - это мошенники?
24.08.2020 17:16
- гость -
О б-ги... Как можно быть такими тупыми?!
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Да можно подумать, все здесь такие умные собрались. Да вы глазом моргнуть не успеете, как вас "обуют". Со стороны все "умные", пока самих не коснется.
Ну это правда, каким сказочными тупица и нужно быть, чтобы сделать 43 перевода и не понять, что происходить
Вот не знаю кто больший идиот они или я. Я на такие разводы не ведусь, но и денег столько у меня нет.
24.08.2020 17:33
Гость
Гипноз что ли, я правда не понимаю как?!
А почему не рассматривают этот вариант ?Люди объясняют,что слышали про мошенников не раз. Как перевели,не понимают
Мне звонили такие. Я положила трубку, позвонила в банк. Там мне сказали с этими людьми не разговаривать, номер с которого мне звонили, передали в службу безопасности, поблагодарили за бдительность. А эти мошенники мне ещё сутки названивали с разных номеров с одной и той же байкой. После фразы :"я уже написала заявление в полиции, ждите, за вами уже выехали". Бросали трубку. Слабонервные какие-то
Рубцовск - город миллионэров.
Со стороны все "умные", пока самих не коснется.
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Пытались несколько раз такие "специалисты из службы безопасности" сами знаете какого банка. Ничего у них не получилось. Что я сделал не так?
24.08.2020 18:17
- гость -
"Рубцовск - город миллионэров"
И верь после этого, что Рубцовск - депрессивный и умирающий город! Шифруются..
Если есть что переводить, пусть переводят. Разве можно их за это осуждать?