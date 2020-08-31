В Горном Алтае туристку укусила обезьяна

На одной из туристических баз в Чемальском районе туристку укусила обезьяна, сообщают "Новости Горного Алтая".
Экзотический случай попал в сводку Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай. Подробностей случившегося нет, и откуда именно взялась на базе обезьяна — неизвестно. При этом даже в самом крупном контактном зоопарке Горного Алтая нет подобных животных.
За неделю в регионе семь человек пострадали от укусов собак. Кроме того, в Республике Алтай зарегистрировано 17 присасываний клещей. Шестеро из пострадавших, в том числе три ребенка, заболели клещевым сыпным тифом.
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