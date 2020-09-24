Скидка больше, квартира – уютнее: Kerama Marazzi объявляет распродажу

В честь дня рождения сеть магазинов Kerama Marazzi в Сибири объявляет акцию: -25% на все. Здесь можно найти не только керамическую плитку и гранит, но еще сантехнику, мебель для ванной комнаты, смесители и обои. Удобно купить все в одном месте и в едином стиле – дизайнеры Kerama Marazzi позаботились о том, чтобы выбор был максимально комфортным.

Чтобы не упустить выгоду, рекомендуем:

Подготовить дизайн-проект заранее – в дни акции услуга будет ограничена. Составить список покупок и сделать свой выбор в магазинах Kerama Marazzi. Оставить на акционные дни – 25, 26 и 27 сентября 2020 года – только оплату счета и оформление доставки.

Во многих магазинах сети товар можно посмотреть не только на стендах, но и в виде готовых интерьерных решений с мебелью, сантехникой и аксессуарами. Предусмотрены комфортные места для отдыха покупателей и возможность получить дизайн-проект бесплатно.

Например, проект ванной комнаты размером 2х2,25 м и высотой 2,8 м с серией плитки "Ломбардиа" со скидкой 25% будет стоить 49 010 рублей вместо 65 346 рублей. Ваша выгода – 16 336 рублей. Сантехника со скидкой 25% обойдется в 67 349 рублей (вместо 89 799 рублей).

Самые популярные серии плитки

Серия "Ламбро"

От 1592 руб./кв.м (вместо 2121 руб./кв.м)

Серия "Гренель"

От 1968 руб./кв.м (вместо 2625 руб./кв.м)

Серия "Прадо"

От 2241 руб./кв.м (вместо 2987 руб./кв.м)

Серия "Монте Тиберио"

От 1622 руб./кв.м (вместо 2163 руб./кв.м)

Серия "Ониче"

От 2704 руб./кв.м (вместо 3605 руб./кв.м)

Серия "Аккорд"

От 946 руб./кв.м (вместо 1261 руб./кв.м)

Серия "Гран Пале"

От 681 руб./кв.м (вместо 907 руб./кв.м)

Серия "Листоне"

От 1123 руб./кв.м (вместо 1498 руб./кв.м)

Серия "Дарсена"

От 1020 руб./кв.м (вместо 1360 руб./кв.м)

Серия "Фоскари"

От 576 руб./кв.м (вместо 767 руб./кв.м)

Серия "Макарена"

От 890 руб./кв.м (вместо 1186 руб./кв.м)

Серия "Ателье"

От 170 руб./шт. (вместо 226 руб./шт.)

Серия "Александрия"

От 518 руб./кв.м (вместо 690 руб./кв.м)

Серия "Сияние"

От 568 руб./кв.м (вместо 757 руб./кв.м)

Серия "Золотой пляж"

От 603 руб./кв.м (вместо 804,4 руб./кв.м)

C полным ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине Kerama Marazzi.

Фирменный магазин Kerama Marazzi

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru

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