Скидка больше, квартира – уютнее: Kerama Marazzi объявляет распродажу

В честь дня рождения сеть магазинов Kerama Marazzi в Сибири объявляет акцию: -25% на все. Здесь можно найти не только керамическую плитку и гранит, но еще сантехнику, мебель для ванной комнаты, смесители и обои. Удобно купить все в одном месте и в едином стиле – дизайнеры Kerama Marazzi позаботились о том, чтобы выбор был максимально комфортным.
Чтобы не упустить выгоду, рекомендуем:
- Подготовить дизайн-проект заранее – в дни акции услуга будет ограничена.
- Составить список покупок и сделать свой выбор в магазинах Kerama Marazzi.
- Оставить на акционные дни – 25, 26 и 27 сентября 2020 года – только оплату счета и оформление доставки.
Во многих магазинах сети товар можно посмотреть не только на стендах, но и в виде готовых интерьерных решений с мебелью, сантехникой и аксессуарами. Предусмотрены комфортные места для отдыха покупателей и возможность получить дизайн-проект бесплатно.
Например, проект ванной комнаты размером 2х2,25 м и высотой 2,8 м с серией плитки "Ломбардиа" со скидкой 25% будет стоить 49 010 рублей вместо 65 346 рублей. Ваша выгода – 16 336 рублей. Сантехника со скидкой 25% обойдется в 67 349 рублей (вместо 89 799 рублей).
Самые популярные серии плитки
Серия "Ламбро"
От 1592 руб./кв.м (вместо 2121 руб./кв.м)
Серия "Гренель"
От 1968 руб./кв.м (вместо 2625 руб./кв.м)
Серия "Прадо"
От 2241 руб./кв.м (вместо 2987 руб./кв.м)
Серия "Монте Тиберио"
От 1622 руб./кв.м (вместо 2163 руб./кв.м)
Серия "Ониче"
От 2704 руб./кв.м (вместо 3605 руб./кв.м)
Серия "Аккорд"
От 946 руб./кв.м (вместо 1261 руб./кв.м)
Серия "Гран Пале"
От 681 руб./кв.м (вместо 907 руб./кв.м)
Серия "Листоне"
От 1123 руб./кв.м (вместо 1498 руб./кв.м)
Серия "Дарсена"
От 1020 руб./кв.м (вместо 1360 руб./кв.м)
Серия "Фоскари"
От 576 руб./кв.м (вместо 767 руб./кв.м)
Серия "Макарена"
От 890 руб./кв.м (вместо 1186 руб./кв.м)
Серия "Ателье"
От 170 руб./шт. (вместо 226 руб./шт.)
Серия "Александрия"
От 518 руб./кв.м (вместо 690 руб./кв.м)
Серия "Сияние"
От 568 руб./кв.м (вместо 757 руб./кв.м)
Серия "Золотой пляж"
От 603 руб./кв.м (вместо 804,4 руб./кв.м)
C полным ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине Kerama Marazzi.
Фирменный магазин Kerama Marazzi
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б
Тел. 8 (3852) 27-10-97
E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru
Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-КЕРАМА" (ООО "СИБИРЬ-КЕРАМА") 630017 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20. ИНН 5405972807 КПП 540501001 Р/с 40702810620010001538 В АО "ЮниКредит Банк" г.Москва к/с 30101810300000000545 БИК 044525545 ОКПО 41370007 ОГРН 1165476075500 ОКВЭД 51.53 ОКАТО 50401379000 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1165476075500 09.03.2016
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