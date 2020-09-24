Четверг, 24 Сентябрь, 08:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,35
€ 89,25
9°


1122241 +6431
Обь
121см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Скидка больше, квартира – уютнее: Kerama Marazzi объявляет распродажу

, ИА "Амител"
Только 25, 26 и 27 сентября 2020 года можно подобрать красивый интерьер с выгодой 25%

В честь дня рождения сеть магазинов Kerama Marazzi в Сибири объявляет акцию: -25% на все. Здесь можно найти не только керамическую плитку и гранит, но еще сантехнику, мебель для ванной комнаты, смесители и обои. Удобно купить все в одном месте и в едином стиле – дизайнеры Kerama Marazzi позаботились о том, чтобы выбор был максимально комфортным.

Чтобы не упустить выгоду, рекомендуем:

  1. Подготовить дизайн-проект заранее – в дни акции услуга будет ограничена.
  2. Составить список покупок и сделать свой выбор в магазинах Kerama Marazzi.
  3. Оставить на акционные дни – 25, 26 и 27 сентября 2020 года – только оплату счета и оформление доставки.

Во многих магазинах сети товар можно посмотреть не только на стендах, но и в виде готовых интерьерных решений с мебелью, сантехникой и аксессуарами. Предусмотрены комфортные места для отдыха покупателей и возможность получить дизайн-проект бесплатно.

Например, проект ванной комнаты размером 2х2,25 м и высотой 2,8 м с серией плитки "Ломбардиа" со скидкой 25% будет стоить 49 010 рублей вместо 65 346 рублей. Ваша выгода – 16 336 рублей. Сантехника со скидкой 25% обойдется в 67 349 рублей (вместо 89 799 рублей). 

Самые популярные серии плитки

Серия "Ламбро" 
От 1592 руб./кв.м (вместо 2121 руб./кв.м)

Серия "Гренель"
От 1968 руб./кв.м (вместо 2625 руб./кв.м)

Серия "Прадо"
От  2241 руб./кв.м (вместо 2987 руб./кв.м)

Серия "Монте Тиберио" 
От 1622 руб./кв.м (вместо 2163 руб./кв.м)

Серия "Ониче"
От 2704 руб./кв.м (вместо  3605 руб./кв.м)

Серия "Аккорд" 
От 946 руб./кв.м (вместо 1261 руб./кв.м)

Серия "Гран Пале" 
От 681 руб./кв.м (вместо 907 руб./кв.м)

Серия "Листоне" 
От 1123 руб./кв.м (вместо 1498 руб./кв.м)

Серия "Дарсена"
От 1020 руб./кв.м (вместо 1360 руб./кв.м)

Серия "Фоскари"
От 576 руб./кв.м (вместо 767 руб./кв.м)

Серия "Макарена"
От 890 руб./кв.м (вместо 1186 руб./кв.м) 

Серия "Ателье"
От 170 руб./шт. (вместо 226 руб./шт.)  

Серия "Александрия"
От 518 руб./кв.м (вместо 690 руб./кв.м)

Серия "Сияние"
От 568 руб./кв.м (вместо 757 руб./кв.м) 

Серия "Золотой пляж"
От 603 руб./кв.м (вместо 804,4 руб./кв.м) 

C полным ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине Kerama Marazzi.

Фирменный магазин Kerama Marazzi
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б 
Тел. 8 (3852) 27-10-97
E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru

Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-КЕРАМА" (ООО "СИБИРЬ-КЕРАМА") 630017 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20. ИНН 5405972807  КПП 540501001 Р/с 40702810620010001538 В АО "ЮниКредит Банк" г.Москва к/с 30101810300000000545 БИК 044525545 ОКПО 41370007 ОГРН 1165476075500 ОКВЭД 51.53 ОКАТО 50401379000 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1165476075500 09.03.2016

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
08:53
США не признали Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии 0
08:41
"Динамо-Барнаул" не может получить миллионы за трансфер Соболева 0
08:27
65 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:15
Скидка больше, квартира – уютнее: Kerama Marazzi объявляет распродажу 0
08:03
Назад в 90-е. Как барнаульский общепит возвращается в ларьки, киоски и "фургоны" 1
07:47
Барнаулец едва не лишился квартиры из-за долгов по алиментам 4
07:32
"Мой любимый учитель". Конкурс от amic.ru, посвященный самым лучшим педагогам 0
07:18
Священник пообещал послужить молебен о здравии Виктора Томенко 7
07:03
Путин рассказал, на сколько проиндексируют пенсии в 2021 году 6
06:48
Обновленные дорожки и выкорчеванные пни. Как меняется парк "Изумрудный" в Барнауле 1
06:32
Настя Каменских показала фото топлес и призвала любить себя 4
06:18
Варили пиво и травили байки. Что за праздник Федорины вечерки и как его отмечают 0
06:01
Сильные дожди, снег и штормовой ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 сентября 3
23:34
Такой день. Похороны жертв ДТП в Барнауле и штраф экс-замминистру за взятку 0
23:06
Десятки жителей Алтая рискуют свободой, чтобы уехать из России 5
22:33
Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик 2
22:10
Магнитная буря в сентябре начнется на два дня позже, чем ожидали 1
21:38
Алтайский охотник подстрелил краснокнижную птицу и бросил умирать 0
21:03
Олег Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом" 0
20:38
В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких 7
20:08
Два человека погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае 0
19:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 178 0
19:03
Госдума одобрила повышение акциза на сигареты 2
18:36
24 сентября начнется отопительный сезон в двух городах Алтайского края 0
18:11
Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 26 сентября 0
17:50
Ученые назвали главное условие передачи коронавируса 0
17:38
В Барнауле выставили на торги участок под скандально известным офисным центром "Ника" 4
17:27
Рядовой Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев 21
17:15
Глава алтайского Минкульта рассказала, когда достроят театр кукол в Барнауле 1
17:03
Солнечный и опасный. Барнаульцам помогут держать уровень витамина D под контролем 3
16:51
Стало известно, кому первому поставят прививку от коронавируса в Алтайском крае 14
16:40
Россиянин продает квартиру в пятиэтажке за один рубль 3
16:26
Тарифы для семьи и бизнеса. "Ростелеком" запустил мобильную связь в Республике Алтай 0
16:13
В крови водителя, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, нашли почти 1 промилле алкоголя 14
16:02
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии 36
15:53
Мария Захарова написала текст песни для Любови Успенской 3
15:41
Аттракционы с опасными для жизни дефектами нашли в Яровом 0
15:28
Снег и сильнейший ветер. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 8
15:15
Искусство цветного камня. В АлтГТУ будут готовить мастеров по флорентийской мозаике 0
15:04
Почти 6,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
14:55
Из-за коронавируса алтайские театры и концертные залы недополучили около 45 млн рублей 0
14:42
Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 101
14:30
"Собаки лают, конвой спокоен". Как награждали кинологов УФСИН 3
14:16
Только каждый двадцатый россиянин собирается в путешествие на Новый год 4
14:03
Стратегия личностного роста. В Барнауле будут готовить менторов 13
13:52
Алтайский политик претендует на должность вице-губернатора Камчатки 3
13:40
Роспотребнадзор нашел точную пользу от медицинской маски 22
13:27
Жителя Алтайского края осудили за изнасилование трех дочерей 5
13:15
В Барнауле простились с семьей, погибшей в ДТП на Павловском тракте 23
13:03
Бочкаревский пивоваренный завод подключился к реализации нацпроекта 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.