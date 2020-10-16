Водители троллейбусов из Алтайского края вошли в число лучших в России

Двое водителей троллейбусов из Барнаула вошли в десятку лучших по итогам всероссийского конкурса "Лучший водитель троллейбуса" в Самаре.

На мероприятии, которое собрало 36 участников из 32 городов России, регион представляли сразу двое – Евгений Букрей из Рубцовска и Сергей Сидоров из Барнаула.

В течение трех дней участники показывали навыки вождения по специальной трассе, демонстрировали культуру обслуживания пассажиров, проходили приемку троллейбуса перед выходом на линию и сдавали теоретическую часть.

Кроме того, в программу вошел модуль "Комфортное вождение": конкурсанты должны были двигаться по зачетной трассе равномерно и спокойно, на средней площадке салона на салфетку устанавливали емкость с водой. Задачей водителя было выполнить все упражнения, не разлив при этом жидкость.

Как рассказали в пресс-службе Минтранса Алтайского края, Евгений Букрей по итогам всех испытаний занял седьмое место, а Сергея Сидорова отметили как лучшего в приемке троллейбуса перед выходом на линию. В ведомстве добавили, что оба водителя имеют знаки отличия от Минтранса и благодарственные письма от администраций своих городов.