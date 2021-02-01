Почему amic.ru читают больше всех на Алтае и чем мы удивим вас в 2021 году

Портал amic.ru в январе 2021 года посетили 1 млн 759 тысяч читателей: намного больше, чем у любого другого издания в Алтайском крае. Ближайших конкурентов, по данным счетчика LiveInternet, мы опередили почти на полмиллиона уникальных посетителей.

По итогам 2020-го года, кстати, мы тоже подтвердили свое многолетнее лидерство в регионе. За 12 месяцев к нам на сайт зашло 24 с половиной миллиона читателей. А своих ближайших конкурентов мы опередили почти на шесть миллионов (!!!) посетителей. Уже не первый год amic.ru нет равных среди других изданий края по количеству как региональной, так и федеральной аудитории.

Чтобы не терять позиций, мы выходим за рамки привычных новостей и материалов. Например, активно развиваем мультимедийные проекты. Так, в 2020 году у нас появился классный проект "Переговорка". За год мы опубликовали 47 выпусков.

А еще выпустили второй сезон аудиогида "Город. Слушай!", который так полюбился читателям в 2019 году. И обязательно выпустим третий. Если, конечно, наш корреспондент Слава Кондаков не будет лениться. Ведь в городе (да и в крае, между прочим) еще полно мест, опутанных захватывающими, а порой и жуткими историями.

А еще в 2020 году мы начали вести редакционные подкасты "Как вы тут живете?", где обсуждали важные проблемы жителей Барнаула и края. Но из-за пандемии развернуться, как планировали, не получилось.

Ковид, между прочим, и по нам сильно ударил. Мы, как и вы, сидели весной по домам. Но продолжали работать и вместе с вами старались разобраться, что вокруг происходит и как теперь жить. И, кстати, не зря, — в апреле нас вообще прочитало больше трех миллионов уникальных посетителей.

Надеемся, что больше "удаленки" все же не будет. Тяжело потом скидывать лишние килограммы. Да и из редакции мы можем сделать для вас куда больше интересного контента. Тем более, что планы у нас уже есть. Надеемся, что вам понравятся наши мультимедийные проекты, которые мы подготовим для вас в 2021 году.

И про подкасты, мы, кстати, не забыли. Уже совсем скоро мы их возобновим. Считайте это официальным анонсом: уже совсем скоро мы представим вам первый подкаст в 2021 году.

Кстати, первый месяц 2021 года мы тоже стали опередили всех в крае: нас читали 1 млн 759 тысяч уникальных посетителей. А ближайших преследователей опередили почти на полмиллиона. И это отличная мотивация трудиться, чтобы вас, читателей, становилось еще больше.

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