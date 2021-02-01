Трех жителей Алтайского края осудили за кражу сухостойных сосен

В Тальменском районе суд вынес приговоры за хищение сухостойной древесины в отношении трех жителей Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, в мае 2020 года 30-летний житель муниципалитета похитил 16 сухостойных сосен. Правоохранители изъяли у него автомобиль ГАЗ и бензопилу. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Аналогичное наказание понес и другой 21-летний житель Тальменского района, который похитил 12 сухостойных сосен.

Помимо этого, в августе 2020 года суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Первомайского района, который в сентябре 2019 года на территории Озерского лесничества Тальменского района также похитил сухостойные сосны. С учетом имеющейся непогашенной судимости сельчанина приговорили к одному году восьми месяцам колонии строгого режима.