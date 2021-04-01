12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 12 случаев ковида, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 685. Об этом в четверг, 1 апреля, информирует региональный оперштаб.

"Коронавирус подтвердился у трёх жителей Онгудайского района, у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Турочакского района, у жителя Усть-Канского района", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выздоровел 21 пациент. За весь период болезнь в регионе победили 16 289 человек.

Количество смертей из-за коронавируса на Алтае осталось прежним – 223.