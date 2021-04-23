"Чистые игры" пройдут в Барнауле

"Чистые игры" состоятся в Барнауле в субботу, 24 апреля. Это Всероссийская акция, которая пройдёт более чем в 50 городах страны. В краевой столице её организует экодвижение "Мусора.Больше.Нет".
В этот раз командные соревнования по сбору и сортировке мусора состоятся на территории, где сливаются реки Пивоварка и Барнаулка. Участников ждут в районе улицы Кутузова (остановка "Школьная"). Начало в 12 часов. К участию приглашают команды из четырёх человек. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
По правилам акции, каждый собранный мешок мусора заносится в общий рейтинг команд. Собранный раздельно мусор приносит больше баллов. Чтобы участникам было интереснее, существуют бонусы за выполнение дополнительных заданий: загадки, поиск необычных предметов – артефактов.
После турнира определятся лучшие команды России. В финале "Чистых игр" участников ждёт пикник, а победители в различных номинациях получат призы.
Справка: Впервые "Чистые игры" прошли в июле 2014 года в Ленинградской области. С тех пор было проведено 122 игры в 53 городах из 38 регионов России, в которых приняли участие более 11 тысяч человек, было собрано более 260 тонн мусора, половина которого отправлена на переработку. В Барнауле первые "Чистые игры" состоялись в сентябре 2018. В общей сложности в этой акции приняли участие 618 барнаульцев, в результате собрали почти 12 тонн мусора.
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