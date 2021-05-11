Гостям Кубка мира по гребле в Барнауле сделают бесплатный проезд

Вход на соревнования Кубка мира по гребле в Барнауле организуют по заранее приобретённым билетам, по которым зрители смогут бесплатно проехать до гребного канала, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"От Речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 7:30 до 20 часов, – уточнили в Министерстве спорта региона. – Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Ещё один вариант добраться общественным транспортом – электричка от вокзала Барнаул".
Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, а также в офлайн-кассах на Речном вокзале и в пяти торговых центрах Барнаула ("Бум", "Весна", "Европа", "Пионер" и "Лента" на улице Власихинской). Стоимость составит от 100 до 200 рублей в зависимости от места.
Ранее губернатор Виктор Томенко провёл выездное совещание о готовности барнаульского гребного канала к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности зрителей на трибунах.
Напомним, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт с 20 по 23 мая в Барнауле. На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020 – ещё порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей.
Комментарии
надеюсь Индусы не приедут со своей родины (, по существу скажу что в индии в юва творится просто кошмар ...
Стоимость составит от 100 до 200 рублей в зависимости от места.
Ржака.
Ак-Талай Маргаан - вот была тема... А тут, походу, бюджетников сгонят