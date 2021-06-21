Ни тишины, ни воздуха. Барнаульцы пожаловались на застройщика, который лишает их двора

Жители Барнаула, проживающие в четырёхэтажных домах на улице 1 Мая, возмущены работой компании "Селф", которая возводит по соседству ЖК "Столичный" (ул. 1905 года, 25). Горожане уже привыкли к шуму со стройплощадки, но недавно узнали, что один из въездов в квартал будет организован с улицы 1 Мая. Горожане считают, что такое решение лишает их двора.

"Нас поставили перед фактом, что въезд в огромный жилой комплекс будут делать с нашей тихой улицы в три дома, то есть будут расширять в две полосы дорогу, сносить деревья и гаражи. По двору будут круглосуточно носиться машины. Ни тишины, ни свежего воздуха у нас больше не будет никогда", – написали жильцы в сообществе "Барнаул.insta".

По их словам, удобный въезд во двор нового ЖК можно было организовать и с другой стороны квартала, но застройщик почему-то этого не сделал.

"Почему въезд делают через наш двор – непонятно. Также возможен заезд с ул. Профинтерна, он будет напрямую к ЖК, а не через всю улицу. В общем, как обычно "Селф" ставит перед фактом, и плевать хотели на всех вокруг", – возмущены жители.

В комментариях к посту барнаульцы отмечают, что новый проезд делает двор опасным для детей.

"Будет страшно детей отпустить гулять, ведь на территории двора один или два садика, и так проходимый двор. Лишь бы за чей-то счёт сделать, они как планировали постройку дома?!" – возмущена пользователь социальной сети Instagram Яна.

"По идее, это придомовая территория и строить тут дорогу они не имеют права. И где тогда детская площадка? Прямо на дороге", – поддерживает пользователь Дмитрий.