В Алтайском крае увеличивают число коек для ковидных больных

Для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае развернут ещё 380 коек, заявила 21 июня на оперативном совещании замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

По её словам, на сегодняшний день в ковидных госпиталях имеются 1432 койки, из них 13% свободны. В тяжёлом состоянии находятся 274 пациента, что составляет 27% от общего числа госпитализированных с диагнозом COVID-19.

"Всего с 31 мая развернули более тысячи коек. Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности. Идёт работа по закупу средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, кислорода, – уточнили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. – На амбулаторном лечении находятся 1742 человека, все они обеспечены лекарствами. Запас лекарственных препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях – на 24 тысячи пациентов".

Увеличивается и нагрузка на кол-центры. При норме 700-800 звонков в сутки в Барнауле обрабатывают свыше тысячи обращений в день.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что в настоящее время главная задача – наращивание темпов вакцинации и внимательное отношение к здоровью граждан. Для этого следует применить все возможные меры, уверен глава региона.