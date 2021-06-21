В Алтайском крае увеличивают число коек для ковидных больных

Для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае развернут ещё 380 коек, заявила 21 июня на оперативном совещании замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
По её словам, на сегодняшний день в ковидных госпиталях имеются 1432 койки, из них 13% свободны. В тяжёлом состоянии находятся 274 пациента, что составляет 27% от общего числа госпитализированных с диагнозом COVID-19.
"Всего с 31 мая развернули более тысячи коек. Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности. Идёт работа по закупу средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, кислорода, – уточнили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. – На амбулаторном лечении находятся 1742 человека, все они обеспечены лекарствами. Запас лекарственных препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях – на 24 тысячи пациентов".
Увеличивается и нагрузка на кол-центры. При норме 700-800 звонков в сутки в Барнауле обрабатывают свыше тысячи обращений в день.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что в настоящее время главная задача – наращивание темпов вакцинации и внимательное отношение к здоровью граждан. Для этого следует применить все возможные меры, уверен глава региона.
Комментарии
то есть опять закрывают постепенно плановую помощь? опять наступаете на те же грабли? Опять растить смертность от других заболеваний будете? Да, Минздрав?
Опять игра слов
о её словам, на сегодняшний день в ковидных госпиталях имеются 1432 койки, из них 13% свободны. В тяжёлом состоянии находятся 274 пациента, что составляет 27% от общего числа госпитализированных с диагнозом COVID-19.
"Всего с 31 мая развернули более тысячи коек.
а теперь обратимся к официальной инфе за 31 мая
Минздравом на 31 мая развернуто 942 койки, из которых 917 имеют подключение к кислороду, с ИВЛ -152
интересно кто опять с математикой не в ладах?
1432-942=490 это явно меньше 1000, хотя звучит громко "РАЗВЕРНУЛИ БОЛЕЕ 1000 КОЕК"