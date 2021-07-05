Время платить по счетам: должники барнаульского водоканала могут остаться без воды

"Росводоканал Барнаул" напоминает абонентам, что накопление долгов за водоснабжение и водоотведение может привести к ограничению или приостановке услуги. В прошлом году из-за пандемии эти меры воздействия не применяли, но 31 декабря 2020 года мораторий закончился. Теперь организация вправе лишить должников доступа к ресурсам.

"Услуга может быть ограничена или приостановлена по двум причинам – образование задолженности и несанкционированное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Если обнаружат незаконную врезку, то услугу отключат без уведомления абонента. А в случае образования долга, мы сначала сообщаем неплательщику о намерении применить санкции", — рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Отметим, что ресурсоснабжающая организация ограничивает или приостанавливает услугу, если задолженность превышает сумму за два периода. Сейчас задолженность физических лиц перед барнаульским водоканалом составляет почти 70 миллионов рублей. При этом компания готова идти навстречу абонентам в части реструктуризации долга.

"Если вы понимаете, что накапливаете долг, вы можете обратиться в водоканал и оформить рассрочку на полгода. В таком случае нужно сразу внести 30% от задолженности, а для выплаты остальной суммы будет составлен график. Мы за конструктивный диалог с нашими клиентами, а ограничение услуг – это крайняя мера, когда абонент игнорирует свои обязанности по оплате", — обратилась к барнаульцам Татьяна Колганова.

Доступ к ресурсам возобновляют в течение двух календарных дней со дня устранения причин, то есть после полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения. Сумма оплаты за расходы может достигать трех тысяч рублей.

"Бывает, что долг за услуги предприятия сопоставим с суммой затрат на отключение. И потребитель платит, условно говоря, в два раза больше", — добавила Татьяна Колганова.

В "Росводоканал Барнаул" призвали абонентов вовремя оплачивать водоснабжение и водоотведение, чтобы не оказаться в ситуации, когда сотрудники предприятия будут вынуждены ограничить доступ к ресурсам.