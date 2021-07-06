В соцучреждениях Алтайского края вакцинировались почти 90% постояльцев

В Алтайском крае к началу июля провакцинированы от коронавируса более 86% постояльцев, проживающих в социальных учреждениях. Такой высокий показатель должен помочь относительно безболезненно преодолеть третью волну ковида в регионе. Об этом в ходе онлайн-конференции 6 июля рассказала министр соцзащиты края Наталья Оськина.

По словам Оськиной, на сегодняшний день все постояльцы соцучреждений края после прививок чувствуют себя хорошо, фактов заражения коронавирусом не выявлено. В домах престарелых и интернатах соблюдается масочный режим, проводится дезинфекция помещений и выполняются другие требования Роспотребнадзора. Кроме того, в учреждениях отменили все массовые мероприятия. Также министр добавила, что к пожилым людям в случае необходимости организуют выезды медиков.

Помимо этого, министерство активно призывает своих сотрудников принять участие в вакцинации, чтобы обезопасить не только себя, но и пожилых людей и инвалидов от возможного заражения ковидом. На данный момент в краевой Минсоцзащите привились более 60 % сотрудников, а в системе социальной защиты края в целом гораздо меньше — пока только 26 %. Наталья Оськина заметила, что руководство ведет активную работу в этом направлении, чтобы в ближайшее время показатели значительно выросли.