"Торговый" квартал предлагают построить рядом с новым микрорайоном на окраине Барнаула

Земельный участок, на котором предлагают построить торговые центры, рестораны и ночные клубы, готовят к аукциону в Барнауле. Территория находится в федеральной собственности, поэтому всю документацию на лот размещает институт жилищного строительства "Дом.РФ", принадлежащий государству. Продавать землю регулятор намерен в третьем квартале 2021 года.

Аукцион на перспективу

Участок располагается в 500 метрах от пересечения ул. Просторной и Павловского тракта, напротив тепличного комплекса "Индустриальный". Общая площадь земли составляет 26,23 га: лот образован из трёх разных по площади территорий (11,68 га, 5,46 га, 9,08 га). Сейчас они никак не используются, это лишь поля.

Участок, по данным "Дом.РФ", подходит для возведения объектов общественного питания и розничной торговли, бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье и другие объекты).

Назначение земли также позволяет строить развлекательные комплексы, ночные клубы, торговые и торгово-развлекательные центры, сервисы для обслуживания автомобилей. Пока регулятор не сообщает ни точную дату торгов, ни начальную стоимость земли, ни условия освоения участка: эту информацию "Дом.РФ" опубликует лишь через несколько месяцев.

Город в городе

Квартал, который "Дом.РФ" отдаёт под развлечения и торговлю, расположен рядом с будущим жилым микрорайоном на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта. Участок площадью 86 га принадлежит барнаульской строительной компании "Алгоритм", которая выиграла его на аукционе в 2018 году, заплатив 113 млн рублей. Инициатором торгов так же был "Дом.РФ".

Сейчас "Алгоритм" готовит квартал к масштабному строительству: участок уже огорожен забором, девелопер расчищает и выравнивает территорию, завозит строительную технику.

Приступить к строительству домов раньше не позволяла седьмая подзона барнаульского аэропорта. Это санитарно-защитная зона, в которой запрещено жилищное строительство.

Компания "Алгоритм" с 2020 года добивалась, чтобы квартал вывели из-под ограничений, и в мае 2021 Росавиация подписала постановление о сокращении седьмой подзоны. Микрорайон площадью 86 га больше не попадает в "запретный круг", и вето на строительство жилья снято.

Сейчас инвестор готовит проект планировки и межевания будущего "мини-города". После его утверждения компания приступит к разработке концепции и стилистики квартала.

Застраивать территорию "Алгоритм" намерен совместно с другими девелоперами Барнаула. Уже известно, что часть участка он отдал компании "Адалин".

"Подарки" от государства

"Дом.РФ" регулярно выставляет на торги участки в Барнауле. Осенью 2020 года госструктура объявила, что также в 2021 году планирует продать на аукционе землю 413 га за селом Власиха. Огромная территория будет отдана под коттеджный посёлок и социальные объекты.

Однако эксперты, опрошенные amic.ru, уверены: битвы среди желающих приобрести этот участок не будет. В пригороде Барнаула достаточно свободной земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. И не застроена она не из-за того, что её кто-то держит в запасе, а потому что нет спроса.