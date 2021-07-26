59 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 59 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 35 жителей Майминского района, у 16 жителей Усть-Коксинского района, у четырёх жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Усть-Канского района, у жителя Улаганского района и у жителя Чемальского района.

За весь период в регионе выявили 19 222 случая заражения COVID-19. При этом выздоровели 17 768 пациентов, в том числе 16 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончался 301 человек с подтверждённым коронавирусом.