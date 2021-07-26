Более 60 миллионов рублей для покупки тестов на COVID выделил губернатор Алтайского края

Более 60 миллионов рублей на закупку тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции выделил губернатор Алтайского края. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. Представители ведомства отметили, что финансирование позволит увеличить выявляемость ковида и своевременно оказывать помощь заболевшим.

"Министерство здравоохранения придерживается жёсткой позиции по поводу диагностики на коронавирус. У нас нет ограничений по обследованиям и количеству мазков на ковид. Все врачи, которые приезжают по вызову на дом, как и в поликлиниках, должны делать тестирование – и если заболела семья, то всей семье без исключения", – подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

На региональные деньги закупили как классические тест-системы, так и новые экспресс-тесты, – пока на пробу в количестве 15 тысяч штук (их должно хватить примерно на два месяца, уточняют в ведомстве). Экспресс-тестами оснастят бригады скорой помощи, чтобы определять заражённых сразу на вызовах.

"Мы планируем проводить около 200 быстрых исследований в сутки в крупных городах края. Тестирование будет занимать не больше 20 минут на человека. Сейчас тесты на стадии закупки и в ближайшее время они уже у нас появятся", – добавила Вахлова.

Чиновники также обратились к населению с просьбой сообщать об отказе медиков в проведении тестирования по телефону горячей линии министерства 8-800-350-35-25 (круглосуточно).



Ранее в Минздраве Алтайского края заявили о том, что в Барнауле со дня на день откроется первый крупный пункт вакцинации в ТЦ "Геомаркет", где прививаться смогут не по одному, а по пять-шесть человек одновременно. По словам медиков, это ускорит темпы вакцинации от коронавируса в целом, а также разгрузит поликлиники и освободит время для оказания качественной плановой помощи.



