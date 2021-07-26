Приём предложений и правок в генплан Барнаула завершён

В Барнауле закончили приём предложений в генплан города. Общественные обсуждения по правкам в главный градостроительный документ проходили с 29 июня по 22 июля.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, для этого во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа, были организованы экспозиции проекта генплана, а также осуществлялось консультирование посетителей.

Действующая редакция была утверждена в августе 2019 года депутатами Барнаульской городской Думы, а актуализация обусловлена рядом текущих градостроительных и законодательных изменений, реализацией федеральных, государственных и муниципальных программ, установлением границ приаэродромной территории, а также уточнением параметров функциональных зон застройки, пояснили в администрации Барнаула.

Напомним, что обсуждение изменений в генплан началось весной 2021 года, когда некоторые жители частного сектора выяснили, что теперь их дома попадают под территорию многоэтажной застройки. К примеру, в мае в районе улиц Антона Петрова и Бородкина было проведено собрание жильцов по этому поводу.

Об изменениях в документ горожане узнали несколько недель назад, причём случайно. Барнаульцы возмущены, что изменения были внесены "втихушку" – их никто не известил о смене функциональных зон этих микрорайонов с частного домостроения на высотное.

Как отметили тогда представители мэрии, вернуться к прежним нормативам для территорий можно, однако на это уйдёт несколько лет, ведь властям нужно будет вносить изменения в генплан. Правки придётся проделать с большим количеством документов: самим генпланом, правилами землепользования и застройки, тремя программами комплексного развития и соответствующей концепцией градостроительного развития.

Позднее в администрации сообщили, что эксперты подготовили техзадание на разработку нового генплана. Как объяснили в мэрии, территории, приближённые к центру города и имеющие развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, обладают высокой градостроительной ценностью. Там плотность населения может достигать 450 человек на гектар и с точки зрения экономической эффективности их правильнее застраивать многоэтажными домами.

Также ставится задача формирования панорамного восприятия города. По замыслу разработчиков, застройка вдоль надпойменной террасы по улице Промышленной позволит улучшить вид города с двух мостов, а возведение многоэтажных домов на горе может сформировать панораму со стороны Оби и исторического центра Барнаула.