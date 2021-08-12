Двум сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинения после побега заключённых

Двум сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи считают, что один из них намеренно отключил камеры в коридоре изолятора, после чего оба сотрудника покинули пост и отправились спать.

Установлено также, что сотрудники специально оставили открытыми в камерах окна для подачи еды.

Напомним, что в ночь на 6 августа в ИВС в Истре заключённые открутили замки дверей гаечным ключом и сбежали. Побег совершили пять человек, среди которых был и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Позднее двух из пяти беглецов удалось задержать. Мужчины скрывались на съёмной квартире в Подольске.