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Парламент Алтайского края обойдётся без "Новых людей"

, ИА "Амител"
Партия не будет представлена на выборах в АКЗС, так как не справилась со сбором подписей
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Партия "Новые люди" не сможет участвовать в выборах в Алтайское Заксобрание в сентябре 2021 года. Причём речь идёт как об одномандатниках, так и краевом партсписке. По данным источников amic.ru, комиссия при проверке подписей избирателей, поданных за "Новых людей" (партия не была освобождена от этой процедуры), обнаружила брак, превышающий допустимую величину. Эту информацию amic.ru подтвердил кандидат от НЛ, действующий депутат АКЗС Владислав Вакаев. Получить оперативный комментарий у крайизбиркома на момент публикации не удалось.

Изначально избирком уведомили о своём выдвижении 19 кандидатов от партии "Новые люди", которые заявились на одномандатные округа по выборам в АКЗС. Подписи же в итоге сдали только восемь человек, среди них – Полина Струщенко, Дмитрий Галанин, Дмитрий Иванченко, Алексей Березников, Алексей Маликов, Владислав Вакаев, Алексей Дворников и Денис Шубин.

Число подписей зависело от количества избирателей в округе и варьировалось от 1508 до 1841. Общее количество брака не должно было превышать 5%. Для регистрации партийного списка "Новым людям" (в него включили 72 человека) требовалось собрать как минимум 9019 подписей. Проверке подлежал каждый пятый автограф.

Пока избирком официально не опубликовал результаты проверки подписей, ожидается, что это произойдёт до конца текущей недели. Теоретически представители "Новых людей" смогут обжаловать отказ в регистрации в суде. Кроме того, у них ещё остается шанс побороться за места в Госдуме: для участия в федеральной кампании подписи собирать не требовалось. В итоге партия выдвинула одномандатников по каждому из четырёх округов, относящихся к Алтайскому краю.

Напомним, всего в АКЗС на 34 одномандатных округа заявились 194 кандидата. По состоянию на 10 августа избирком зарегистрировал 112 человек. Документы остальных соискателей ещё на рассмотрении. Среди представителей малых партий шансы получить допуск к выборам имели 12 одномандатников. Из них восемь человек представляли "Новых людей", по два – "Родину" и "Коммунистов России".

Что касается краевых списков, то гарантированно в избирательном бюллетене окажутся пять партий, которые были освобождены от сбора подписей, – "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко". Ещё несколько объединений занимались сбором автографов от электората. В их числе – "Родина", "Новые люди", "Коммунисты России", "Пенсионеры за социальную справедливость". При этом "Родина" до дедлайна списки так и не подала. Теперь к числу тех, кто покидает предвыборную гонку, добавились и "Новые люди".

Выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

13.08.2021 11:14
- гость -

Так в других парламентах новых людей и партий не будет. Вы о чем.

13.08.2021 11:16
АБОРИГЕН

Придется голосовать за коммуняк или "либералов", у Яблока в АК шансов нет, а Едро в помойное ведро отправлять всё равно надо.

13.08.2021 11:24
- гость -

За КПРФ буду. Другой альтернативы нет. Так сказать лучшее из худшего.
тем более регион у нас всё таки с большей вероятностью за комуняк проголосует. Значит есть шанс что едра станет поменьше

13.08.2021 11:39
- гость -

Это не решит. Все перебегут в кп

13.08.2021 13:01
- гость -

а что кто то думал что продавцов косметики с их идеями сделать платную армию - возьмут во власть?

13.08.2021 13:35
- гость -

ЕР весьма прилично справляется сос воими обязанностями. Зачем менять их на тех, кто "обеспечит права на митинги и пикеты", а взамен развалит коммунальное хозяйство просто в силу некомпетентности. В 90-е очень быстро наелись пустобрёхами собчаками-поповыми и поменяли их на хозяйственников. Зачем ходить по тем же граблям?

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