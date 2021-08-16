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Самовыдвиженец в ГД по Рубцовску рассказал, как "тысяча друзей" собирали ему подписи

, ИА "Амител"
Владимир Попов стал единственным кандидатом в крае, кто справился со сбором подписей избирателей
Фото: 'Политсибру' / Илья Климентьев

Фото: "Политсибру" / Илья Климентьев

Депутат АКЗС Владимир Попов, баллотирующийся в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, стал единственным из четырёх самовыдвиженцев в Алтайском крае, кто сумел собрать подписи избирателей. Всего кандидат передал в Избирком региона более 15 тысяч автографов в свою поддержку. Чтобы сделать всё в установленный срок, Владимиру Попову понадобилась помощь около тысячи волонтёров. По словам кандидата – это все его родственники, друзья и друзья друзей. Об этом депутат АКЗС рассказал журналистам во время пресс-конференции в понедельник, 16 августа.

"Я довольно интересный человек для Алтайского края"

Владимир Попов рассказал, что его команда собирала подписи около двух недель. По его словам, если ответственно подойти к сбору – реально это сделать вовремя.

"Пришлось мобилизовать людей: друзей, друзей друзей, родственников. В моей команде было около тысячи человек, которые собирали подписи. Я довольно интересный человек для Алтайского края, поэтому мне пошли навстречу. На первом этапе столкнулись с тем, что много бракованных подписей было. После этого собрал всех членов команды и объяснил, как необходимо собирать подписи так, чтобы их принял Избирком края. В итоге у нас было около 25 тысяч подписных листов. Я и мои юристы проверяли их четыре дня. Уже потом все документы отнесли в Избирком и меня зарегистрировали в качестве кандидата в Госдуму", – объяснил Владимир Попова, как сумел собрать подписи в свою поддержку.

При этом самовыдвиженец не стал опровергать обвинения кандидата в Госдуму по Рубцовскому округу от КПРФ Вероники Лапиной о том, что он использовал административный ресурс для сбора необходимых документов. Якобы Попов ездил по заводам округа и агитировал сотрудников поддерживать свою кандидатуру. Кроме того, главы районов, входящие в Рубцовский округ, также призывали бюджетников расписаться в листах в поддержку кандидата. Владимир Попов на эти обвинения Вероники Лапиной лишь в очередной раз напомнил, что у него очень много друзей в Алтайском крае, которые помогали "различными способами".

Кто ещё идёт в Госдуму от Рубцовского округа?

Кроме Владимира Попова за единственный думский мандат от Рубцовского округа поборются Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Андрей Крылов ("Яблоко"), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова (СРЗП), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости), Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия") и Виктор Дворников (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Отметим, ещё три самовыдвиженца – Дарья Кадкина (Рубцовский округ), Анатолий Майдуров (Барнаульский округ) и Антон Мартыненко (Славгородский округ) – собрать подписи не сумели.

Чем известен Владимир Попов?

Владимир Попов – один из самых богатых депутатов АКЗС. Его компания – ООО "Диво Алтая" – занимается производством растительного масла. Она зарегистрирована в Горно-Алтайске. На жене Попова числятся несколько люксовых автомобилей, стоимостью десятки миллионов рублей: Bentley Continental, джип Dodge, Lexus LX, Porsche Carrera, Rolls-Royce.

В 2019-м году Попов прославился после того, как на его дне рождения выступила C.C. Catch, а ведущим мероприятия был Иван Ургант. Приём таких дорогих гостей обошёлся около 5 миллионов рублей. Сам Попов потом заявил журналистам, что C.C. Catch приходится ему двоюродной сестрой, а потому ничего он ей не платил.

Долгое время Владимир Попов состоял в КПРФ, но на выборы в Госдуму 2021 года пошёл как самовыдвиженец.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.08.2021 15:24
Гость

Наверное кузина СиСиКэйч помогла интересному человеку

16.08.2021 15:30
- гость -

Ну все, понеслась. А кроме СиСиКэйч этот человек еще чем то знаменит?

16.08.2021 16:07
Из Павловска

Очень знаменит, особенно у на в районе - за два года когда был главой многое разрушил. Бизнес зарегистрирован в Горном, чтобы здесь налоги не платить, людей за людей не считает.

16.08.2021 16:33
- гость -

Депутат аналоГовнет, кто за это пойдёт голосовать?

16.08.2021 16:43
- гость -

Все пойдем. Дорогу Вовану.

16.08.2021 16:45
Не в разведку

С ним все партии отказались работать, не зря не зря))))) Люди будьте пожалуйста адекватными, этот еще хуже едросов.

16.08.2021 16:46
Самурай

Мы ни чему не удивляемся. знаем Попова В.А..

16.08.2021 16:52
Гость

Скрытый единорос, как налоговая заинтересовалась так засуетился. Не поможет депутатство.

16.08.2021 16:53
старуха Шепокляк

Попов известен тем, что он направо и налево всех покупает, а политиком он никогда не был, да и диплом с горем пополам купил.В Павловском районе сколько чудил, и масло отработанное со своего завода в почву сливал, и Си Си кейч - родственник всю Россию насмешил! А квартиру не отдал государству ( не платя налоги).И где все проверяющие органы , которые стоят на страже порядка , которые получают зарплату с налогов людей? Вот так Попов над всеми потешается !

16.08.2021 16:54
Этакому шалуну!

Умеет Попов врать и выкручиваются ! Хочется в Госдуме пошалить!!!!

16.08.2021 16:56
Гость

Рубцовчане примут правильное голосование в отношении этого человека у которого много друзей на Алтае . Приспособленец партийный ,огни и воды с медными трубами прошёл .

16.08.2021 16:58
Про протертые штаны.

Да, этот самовыдвиженец в Госдуму Попов В.А. работая депутатом в АКЗС только штаны протирал - ни разу за 5 лет слова не сказал!Веселится и ликует весь народ вовка в думу наш идёт! Веселое время настаёт! Наш Вован законы " разведёт"!

16.08.2021 17:02
Стыдобище!

Мы заем , как в п. Комсомольский павловского района Попов В.А. забрал обманом землю под хоккейной коробкой у детей!Хотел дом построить ! Это и есть настоящий депутат болеющий за Россию! И людям стыдно за таких кандидатов!

16.08.2021 17:03
Нищий пенсионер

Сам Попов потом заявил журналистам, что C.C. Catch приходится ему двоюродной сестрой.А сама то (Си Си Кетч) знает что она его сестра????.Кароли&#769;на Катари&#769;на Мю&#769;ллер (нем. Caroline Catharina M&#252;ller; род. 31 июля 1964 года, Осс, Северный Брабант, Нидерланды) — немецкая певица нидерландского происхождения, получившая известность под сценическим псевдонимом Си Си Кетч или Си Си Кэтч (англ. C. C. Catch). Исполняет песни на английском языке в стилях поп и диско. С 2007 года проживала в Лондоне.И вот такие идут в думу чтоб потом принимать антинародные законы. УЖАС.

16.08.2021 17:11
Евгений

Кто те жители Алтайского края, которые поставили подписи за этого - "Голубого воришку"? Люди будьте бдительны!
Летом 2019 года депутат Попов гулял в Шатре на Авальмане. Праздновали 55-летие жены Марины - гостьей мероприятия стала звезда мировой эстрады 80х C. C. Catch! За два месяца до этого сам Владимир Попов праздновал свое 60-летие, на мероприятии выступил Иван Ургант, а сам именинник ПРИЛЕТЕЛ на день рождения на ВЕРТОЛЁТЕ, а встречали его приглашенные ДЕТИ с ПОДСОЛНУХАМИ в руках.
Согласно декларации, в 2018 году депутат Попов задекларировал доход в 902 тысячи рублей. Его жена заработала — 628 тысяч рублей.
Гонорар Си Си Кетч начинается от 30 тыс евро, Ургант стоит около 5 млн рублей. А ещё заездам нужно оплатить проживание, питание, и много пунктов райдера.
Но оказалось, что напрасны все ПОДОЗРЕНИЯ в НЕЗАКОННОМ БОГАТСТВЕ алтайского депутата, в прошлом главы муниципального района края!
Как пишут «Известия», Попов ЗАЯВИЛ, что все заезды мирового и российского масштаба обошлись ему ДАРОМ, так как Си Си — его двоюродная сестра, а Урганту просто оплатили перелет и показали красоты Горного Алтая!

16.08.2021 17:18
- гость -

Хватит грязи в адрес порядочного человека. Подписи собраны . Будут и голоса. Надежда только на самовыдвиженце. Партиям нет доверия. Ура.

16.08.2021 17:56
- гость -

Он хозяйственное. Это хорошо.

16.08.2021 22:00
Гостю

А ты поди Борисов? только мужская дружба застилает глаза?а может это любовь?

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