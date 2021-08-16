Самовыдвиженец в ГД по Рубцовску рассказал, как "тысяча друзей" собирали ему подписи

Депутат АКЗС Владимир Попов, баллотирующийся в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, стал единственным из четырёх самовыдвиженцев в Алтайском крае, кто сумел собрать подписи избирателей. Всего кандидат передал в Избирком региона более 15 тысяч автографов в свою поддержку. Чтобы сделать всё в установленный срок, Владимиру Попову понадобилась помощь около тысячи волонтёров. По словам кандидата – это все его родственники, друзья и друзья друзей. Об этом депутат АКЗС рассказал журналистам во время пресс-конференции в понедельник, 16 августа.

"Я довольно интересный человек для Алтайского края"

Владимир Попов рассказал, что его команда собирала подписи около двух недель. По его словам, если ответственно подойти к сбору – реально это сделать вовремя.

"Пришлось мобилизовать людей: друзей, друзей друзей, родственников. В моей команде было около тысячи человек, которые собирали подписи. Я довольно интересный человек для Алтайского края, поэтому мне пошли навстречу. На первом этапе столкнулись с тем, что много бракованных подписей было. После этого собрал всех членов команды и объяснил, как необходимо собирать подписи так, чтобы их принял Избирком края. В итоге у нас было около 25 тысяч подписных листов. Я и мои юристы проверяли их четыре дня. Уже потом все документы отнесли в Избирком и меня зарегистрировали в качестве кандидата в Госдуму", – объяснил Владимир Попова, как сумел собрать подписи в свою поддержку.

При этом самовыдвиженец не стал опровергать обвинения кандидата в Госдуму по Рубцовскому округу от КПРФ Вероники Лапиной о том, что он использовал административный ресурс для сбора необходимых документов. Якобы Попов ездил по заводам округа и агитировал сотрудников поддерживать свою кандидатуру. Кроме того, главы районов, входящие в Рубцовский округ, также призывали бюджетников расписаться в листах в поддержку кандидата. Владимир Попов на эти обвинения Вероники Лапиной лишь в очередной раз напомнил, что у него очень много друзей в Алтайском крае, которые помогали "различными способами".

Кто ещё идёт в Госдуму от Рубцовского округа?

Кроме Владимира Попова за единственный думский мандат от Рубцовского округа поборются Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Андрей Крылов ("Яблоко"), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова (СРЗП), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости), Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия") и Виктор Дворников (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Отметим, ещё три самовыдвиженца – Дарья Кадкина (Рубцовский округ), Анатолий Майдуров (Барнаульский округ) и Антон Мартыненко (Славгородский округ) – собрать подписи не сумели.

Чем известен Владимир Попов?

Владимир Попов – один из самых богатых депутатов АКЗС. Его компания – ООО "Диво Алтая" – занимается производством растительного масла. Она зарегистрирована в Горно-Алтайске. На жене Попова числятся несколько люксовых автомобилей, стоимостью десятки миллионов рублей: Bentley Continental, джип Dodge, Lexus LX, Porsche Carrera, Rolls-Royce.

В 2019-м году Попов прославился после того, как на его дне рождения выступила C.C. Catch, а ведущим мероприятия был Иван Ургант. Приём таких дорогих гостей обошёлся около 5 миллионов рублей. Сам Попов потом заявил журналистам, что C.C. Catch приходится ему двоюродной сестрой, а потому ничего он ей не платил.

Долгое время Владимир Попов состоял в КПРФ, но на выборы в Госдуму 2021 года пошёл как самовыдвиженец.