В Горном Алтае за сутки выявили 33 случая коронавируса

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 33 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Майминский район – 6, Горно-Алтайск – 5, Онгудайский район – 5, Усть-Коксинский район – 5, Шебалинский район – 4, Турочакский район – 3, Улаганский район – 2, Усть-Канский район – 2, Чойский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 797 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 442 пациента, в том числе 38 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 356 человек с подтверждённым заболеванием.