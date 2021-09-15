Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 74 тысячи человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 74 011 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+62 человека за сутки), Бийске (+18) и Рубцовске (+15).

Выздоровели за весь период 57 092 человека, в том числе 275 – за последние сутки.

Скончались ещё 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5065 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 528 заражённых, из них 211 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 719 коек.