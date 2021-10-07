Российский сенатор умер после заражения коронавирусом

Член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнёв умер 6 октября после заражения коронавирусом. По данным "Коммерсанта", 62-летнего чиновника не стало в одном из ковидных госпиталей Краснодара.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с РБК, диагноз, связанный с инфекцией, ему поставили больше двух недель назад.

Спикер Валентина Матвиенко охарактеризовала скончавшегося сенатора как ответственного и принципиального политика, который посвятил жизнь служению Отечеству, пишет РИА Новости.

Олег Селезнёв родился 22 июля 1959 года. До 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ России по Краснодарскому краю, а в 2009-м возглавил УФСБ России по Республике Адыгея. Членом Совфеда стал в 2017 году, входил в комитет по международным делам.