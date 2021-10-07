Российский сенатор умер после заражения коронавирусом

Член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнёв умер 6 октября после заражения коронавирусом. По данным "Коммерсанта", 62-летнего чиновника не стало в одном из ковидных госпиталей Краснодара.
Как отметил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с РБК, диагноз, связанный с инфекцией, ему поставили больше двух недель назад.
Спикер Валентина Матвиенко охарактеризовала скончавшегося сенатора как ответственного и принципиального политика, который посвятил жизнь служению Отечеству, пишет РИА Новости.
Олег Селезнёв родился 22 июля 1959 года. До 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ России по Краснодарскому краю, а в 2009-м возглавил УФСБ России по Республике Адыгея. Членом Совфеда стал в 2017 году, входил в комитет по международным делам.
Комментарии
Непривитый? Соболезнования.
Еще один верующий, что от мутирующего вируса можно привиться....
Наоборот. Привитый был.
7.10.2021 11:11
- гость -
Наоборот. Привитый был.
пруф давай.
Все привитые сразу попадают в рай.
7.10.2021 11:13
- гость -
Пруф давай, что не привитый.
Молчит о прививке, вызывает подозрения.
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев стал первым членом Совета Федерации, основной причиной смерти которого стал именно новый коронавирус, сообщил ТАСС источник в верхней палате парламента.
Новый?)))) А прививку ему делали от старого?)))))
7.10.2021 11:53
- гость -
Что здесь смешного, студент? Не смейся в таких случаях - сам попадёшь.
12:05 - гость - Что здесь смешного, студент? Не смейся в таких случаях - сам попадёшь.
Сам же решил, что ничего смешного в комменте нет, а далее пишешь, что смеяться в комменте не надо. Где логика?
А пишущий в 11:53 уже не только переболел, затем привился, но уже и ревакцинировался. Ко всему этому надо еще иметь чувство юмора
7.10.2021 12:20
- гость -
Передергиваешь, ну твоё дело.
Если непривитый, то почему такое допускается людьми, которые должны первее всех вакцинироваться. Если привиты, то почему умер от короны?
голосовал за повышение пенсионного возраста?
Как может член ЕР быть непривитым?
почему-то не жалко