57-летняя автомобилистка врезалась в забор на Алтае
Женщина ушибла грудную клетку
03 августа 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В селе Майма Республики Алтай 57-летняя женщина врезалась в забор и пострадала.
Авария случилась 2 августа около 15:30 в районе дома № 1 по улице Советской. Женщина ехала на Honda Fit, но по пути не справилась с управлением и наехала на ограждение.
В результате ДТП женщина ушибла грудную клетку и обратилась в республиканскую больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.
По факту ДТП проводится разбирательство, сообщили в региональном МВД.
Напомним, в этот же день в Республике Алтай местный житель наехал на пень и погиб.
15:22:29 03-08-2023
На кухню!
15:57:18 03-08-2023
опять Горный. у них там аномалия какая-то
16:18:55 03-08-2023
Гость (15:57:18 03-08-2023) опять Горный. у них там аномалия какая-то... Согласна, прямо "бермудский треугольник!"!!!!!!!!!