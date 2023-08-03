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57-летняя автомобилистка врезалась в забор на Алтае

Женщина ушибла грудную клетку

03 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай
Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Майма Республики Алтай 57-летняя женщина врезалась в забор и пострадала.

Авария случилась 2 августа около 15:30 в районе дома № 1 по улице Советской. Женщина ехала на Honda Fit, но по пути не справилась с управлением и наехала на ограждение.

В результате ДТП женщина ушибла грудную клетку и обратилась в республиканскую больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство, сообщили в региональном МВД.

Напомним, в этот же день в Республике Алтай местный житель наехал на пень и погиб.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

15:22:29 03-08-2023

На кухню!

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Гость

15:57:18 03-08-2023

опять Горный. у них там аномалия какая-то

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Гость

16:18:55 03-08-2023

Гость (15:57:18 03-08-2023) опять Горный. у них там аномалия какая-то... Согласна, прямо "бермудский треугольник!"!!!!!!!!!

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