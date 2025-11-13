НОВОСТИОбщество

Алтайский край сохранил позиции крупнейшего санаторно-курортного центра Сибири

Свыше 130 тысяч человек отдохнули в санаториях региона с весны 2025 года

13 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Отдых в санатории / Фото: amic.ru
Отдых в санатории / Фото: amic.ru

Алтайский край укрепил лидирующие позиции в Сибири по доходам и популярности санаториев – за девять месяцев 2025 года в здравницах региона отдохнула 131 тысяча человек. Такие данные приводит портал "Санатории-России.рф".

Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала этого года превысили 8,389 млрд рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. Количество отдыхающих также выросло – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Алтайский край остается крупнейшим санаторно-курортным центром Сибири. На фоне общерегиональной статистики он демонстрирует максимальные показатели и по числу гостей, и по объему выручки.

В целом по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев 2025 года санатории приняли 485 тысяч человек. Совокупные доходы здравниц округа достигли 15,663 млрд рублей – на 11% выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что у зумеров появился новый необычный способ проводить свидания – санаторинг. Вместо ресторанов и кино они выбирают отдых в санаториях, где проводят время вместе на процедурах, пьют кислородные коктейли и ложатся спать до десяти вечера.

Гость

20:40:22 13-11-2025

- "Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала этого года превысили 8,389 млрд рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. Количество отдыхающих также выросло – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го" -------------- Фокус, очень простой, не глядя в суть бьет наповал - задрали цены. 1.3% ну ника не могут дать 16% моржи.

Гость

20:46:43 13-11-2025

Гость (20:40:22 13-11-2025) - "Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала ... Да когда же вы чукотско-эвенкийские нанайцы мОржей нажретесь!!!??? Доходность/прибыльность называется мАржа.

Гость

07:58:23 14-11-2025

Гость (20:46:43 13-11-2025) Да когда же вы чукотско-эвенкийские нанайцы мОржей нажретесь... У тебя мАржа, а у меня всегда будет моржа.

Гость

08:12:47 14-11-2025

Гость (07:58:23 14-11-2025) У тебя мАржа, а у меня всегда будет моржа.... Бахвалиться безграмотностью? Ну такое себе.

Гость

09:20:15 14-11-2025

А нам то что от этого? Много людей из Алтайского края могут себе позволить эти курорты?

