Алтайский край сохранил позиции крупнейшего санаторно-курортного центра Сибири
Свыше 130 тысяч человек отдохнули в санаториях региона с весны 2025 года
13 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
Алтайский край укрепил лидирующие позиции в Сибири по доходам и популярности санаториев – за девять месяцев 2025 года в здравницах региона отдохнула 131 тысяча человек. Такие данные приводит портал "Санатории-России.рф".
Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала этого года превысили 8,389 млрд рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. Количество отдыхающих также выросло – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Алтайский край остается крупнейшим санаторно-курортным центром Сибири. На фоне общерегиональной статистики он демонстрирует максимальные показатели и по числу гостей, и по объему выручки.
В целом по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев 2025 года санатории приняли 485 тысяч человек. Совокупные доходы здравниц округа достигли 15,663 млрд рублей – на 11% выше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что у зумеров появился новый необычный способ проводить свидания – санаторинг. Вместо ресторанов и кино они выбирают отдых в санаториях, где проводят время вместе на процедурах, пьют кислородные коктейли и ложатся спать до десяти вечера.
20:40:22 13-11-2025
- "Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала этого года превысили 8,389 млрд рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. Количество отдыхающих также выросло – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го" -------------- Фокус, очень простой, не глядя в суть бьет наповал - задрали цены. 1.3% ну ника не могут дать 16% моржи.
20:46:43 13-11-2025
Гость (20:40:22 13-11-2025) - "Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала ... Да когда же вы чукотско-эвенкийские нанайцы мОржей нажретесь!!!??? Доходность/прибыльность называется мАржа.
07:58:23 14-11-2025
Гость (20:46:43 13-11-2025) Да когда же вы чукотско-эвенкийские нанайцы мОржей нажретесь... У тебя мАржа, а у меня всегда будет моржа.
08:12:47 14-11-2025
Гость (07:58:23 14-11-2025) У тебя мАржа, а у меня всегда будет моржа.... Бахвалиться безграмотностью? Ну такое себе.
09:20:15 14-11-2025
А нам то что от этого? Много людей из Алтайского края могут себе позволить эти курорты?