Алтайский край сохранил позиции крупнейшего санаторно-курортного центра Сибири

Свыше 130 тысяч человек отдохнули в санаториях региона с весны 2025 года

13 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Отдых в санатории / Фото: amic.ru

Алтайский край укрепил лидирующие позиции в Сибири по доходам и популярности санаториев – за девять месяцев 2025 года в здравницах региона отдохнула 131 тысяча человек. Такие данные приводит портал "Санатории-России.рф".

Доходы санаториев Алтайского края за первые три квартала этого года превысили 8,389 млрд рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. Количество отдыхающих также выросло – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Алтайский край остается крупнейшим санаторно-курортным центром Сибири. На фоне общерегиональной статистики он демонстрирует максимальные показатели и по числу гостей, и по объему выручки.

В целом по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев 2025 года санатории приняли 485 тысяч человек. Совокупные доходы здравниц округа достигли 15,663 млрд рублей – на 11% выше, чем годом ранее.

