Преподаватель АлтГУ пробежал престижный международный марафон в Сеуле

26 марта 2026, 21:37, ИА Амител

Преподаватель Александр Агишев / Фото: asu.ru

Преподаватель Алтайского государственного университета принял участие в международном марафоне в Сеуле и показал результат, позволивший обойти тысячи участников. Забег стал для него очередным этапом в многолетней спортивной карьере. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Старший преподаватель кафедры физического воспитания АлтГУ Александр Агишев выступил на Сеульском международном марафоне — одном из немногих стартов с платиновым статусом по классификации Всемирной легкоатлетической ассоциации. Соревнования прошли в столице Южной Кореи уже в 96-й раз.

Маршрут марафона пролегал через центральные районы города: старт был дан на площади Кванхвамун у дворцового комплекса Кенбоккун, а финишная линия располагалась на территории Олимпийского комплекса Джамсил.

«Для меня это уже 32-й марафон в беговой карьере. Понравилась трасса марафона, понравилась атмосфера праздника, понравилась организация проведения столь масштабного мероприятия. Очень доволен результатом, показанным на дистанции. Мне удалось пробежать его за 3 часа и 46 минут, и пробежал я его лучше и по времени, и по физическим ощущениям, чем последние мои марафоны», — поделился он.

По данным организаторов, в марафоне приняли участие более 18 тысяч мужчин. Барнаульский спортсмен финишировал 8561-м. В своей возрастной категории старше 60 лет он занял 384-е место среди 1350 участников.

Агишев также отметил атмосферу соревнований и поддержку зрителей. По его словам, вдоль всей дистанции находилось большое количество болельщиков, а сам забег транслировался в прямом эфире, благодаря чему его близкие могли следить за выступлением.

Александр Агишев работает в АлтГУ старшим преподавателем, а также заведует лыжной базой и ведет секцию легкой атлетики. Его воспитанники регулярно участвуют в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе становятся призерами Универсиады образовательных организаций Алтайского края и Республики Алтай.