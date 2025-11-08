Избинг, санаторинг, хайкинг. На Алтае как грибы "растут" новые тренды необычного отдыха

НОВОСТИЗдоровье

В Белокурихе проходит Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму. Город-курорт собрал представителей власти и бизнеса, экспертов медицины и туризма со всей страны. Какие тренды помогут вывести алтайские здравницы на новый уровень, приживется ли на Алтае избинг и как санаториям может пригодиться искусственный интеллект, рассказала радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

За последние годы поддержка российской туротрасли выросла в десятки раз. Ключевая задача – "взгляд на себя", развитие рекреационной сферы внутри страны, сообщила на открытии Сибирского турфорума сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова. Чтобы обеспечить потребности рынка, парламентарии займутся доработкой действующего законодательства – предстоит решить ряд актуальных проблем.

«Затронули тему лесного законодательства – это крайне важная тема: перевод категории земель, особо охраняемые природные территории и законодательство в этой сфере. Соблюсти этот баланс, чтобы дать возможность нашим инвесторам делать правильные оздоровительные точки для жителей не только Алтайского края, но и всех субъектов Российской Федерации».

Отдохнуть внутри страны необычно, но с пользой – спрос на это огромный, причем новые тренды "растут" как грибы – избинг, санаторинг, винный и приключенческий туризм, перечисляет Надежда Эбель, аналитик из Екатеринбурга и автор телеграм-канала "Кандидат туристических наук". Она советует не гнаться за хайпом, а подбирать продукты, интересные целевой аудитории вдолгую – и называет тенденции, способные обогатить алтайский санаторно-курортный продукт:

«Уже подбирается к 50 на 50 количество мужчин и женщин, которые являются потребителями спа-услуг, уходовых процедур. Очень важно ориентироваться на гендерное разнообразие в этом плане. Во многих городах, мегаполисах банный тренд, можно сказать, существует. Если брать более узкие темы, то имеет смысл выезды устраивать уже сформировавшимся спортивным сообществам. Достаточно много условий – и лыжи, и трекинг, и хороший хайкинг можно устроить. Есть забеги уже. Еще один тренд, который я вижу, – путешествия с домашними животными. Даже есть подборка по санаториям Белокурихи, кто уже готов принимать».

Еще один безусловный тренд – искусственный интеллект. Он способен создавать новые продукты для региона по целевой аудитории, аккумулируя данные о диагнозах, самочувствии клиентов и их спроса на ряд услуг. В частности, как сообщил эксперт Национальной курортной ассоциации Айдарбек Исаханов, внедряются современные технологии и в алтайских здравницах:

«Сейчас ведется огромная работа по разработке бренда и портала Белокурихи, нового, с включением ИИ-агента, чат-бота с искусственным интеллектом для обработки запросов гостей».

Чтобы обсудить пути дальнейшего развития, накануне форума руководители белокурихинских здравниц стали участниками стратегической сессии. О ее результатах рассказал Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Главные задачи эксперт видит в том, как привлечь к заботе о здоровье людей, у которых проблем с ним еще не возникло, а также каким образом нарастить кадровый потенциал. По данным, озвученным на форуме, только в Белокурихе в отрасли занято почти 4,5 тыс. человек.

«Наметили целый ряд пунктов, чтобы растить дальше туристический поток в лечебно-оздоровительном направлении. Нужно заниматься кадровым потенциалом региона, в том числе и с образовательными организациями. Поднимается вопрос и об обеспечении социальной инфраструктуры, чтобы потенциальные работники с большим желанием хотели бы оставаться в городах или регионах, которые связаны с оздоровительным туризмом», – отметил Данилов.

Сегодня российские санатории готовятся к рекордной зимней загрузке. Отдых с пользой в этот сезон – еще один тренд. По данным Ассоциации оздоровительного туризма, опубликованным "Ведомостями", за год спрос вырос на 10–15%. Помимо Белокурихи, популярными направлениями остаются Кавказские Минеральные воды и ряд курортов Урала и Сибири.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

12:02:08 08-11-2025

Избинг😆 это самый доступный и дешевый вид отдыха для 90%!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:11 08-11-2025

Гость (12:02:08 08-11-2025) Избинг😆 это самый доступный и дешевый вид отдыха для 90%! ... Палатинг с костерингом под гитаринг еще дешевле и романтичнее!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:52 08-11-2025

Гость (13:18:11 08-11-2025) Палатинг с костерингом под гитаринг еще дешевле и романтичне... Можно даже из города не выезжать!
:-)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:05 08-11-2025

«Hiking» — это форма слова, означающая процесс или занятие, а «hike» — это сама основа слова, обозначающая действие или один поход. В английском языке окончание «-ing» используется для образования причастия настоящего времени (например, «идущий в поход») или герундия, который обозначает существительное от глагола (например, «хайкинг как занятие») - это понятно. Но как фонетически образовались слова Избинг и Санаторинг??? Изба и Санаторий у нас глаголы??? И как это основа русского слова вдруг слепилась с английским окончанием? Существительное не может "буквально" стать глаголом))) Или это чей то материал для стендапа опубликовали? Смотря какой фабрьик, смотря какой дитейлз? Испанский стыд...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

12:45:04 08-11-2025

Сортиринг зимой во дворе избинга, или био- горшокинг?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:17 08-11-2025

ДМВ (12:45:04 08-11-2025) Сортиринг зимой во дворе избинга, или био- горшокинг?... мая делать ножинг калбаске (я режу колбасу ножом))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:44 08-11-2025

Гость (12:23:05 08-11-2025) «Hiking» — это форма слова, означающая процесс или занятие, ... Это продукт тяжелых родов маркетологов и зумеров. Не смейтесь над убогими.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:12:05 08-11-2025

Гость (13:19:44 08-11-2025) Это продукт тяжелых родов маркетологов и зумеров. Не смейтес... НИМАГУ гинг над дегенератингами не смеяться. Хотя уже не особо смешно, лепят где надо и где не надо, как по мне уже запрещать пора язык уродовать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:22 08-11-2025

А русскими словами нельзя написать. Такое впечатление, что мы полу англичане или что то в этом роде. И как это наши предки без иностранных слов обходились. Наверно они точно были РУССКИМИ.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:00 08-11-2025

Гость (14:03:22 08-11-2025) А русскими словами нельзя написать. Такое впечатление, что м... Избинг - сидеть в избе...? Ну кто согласится!?
А тут, бац! И народ повалил...!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:19 08-11-2025

Усольцевы уже позанимались приключенческим туризмом...!?
Ещё эта... мамаша одна и жена чья-то тоже залезла на гору... Вертолет потом грохнули и иностранца сгубили...!
А так... Да! Интересно!...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:40 08-11-2025

Наливайлинг, закусинг и опохмелинг.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

21:44:40 08-11-2025

Главное чтобы там были трахинг и выпинг и народ повалит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:26 09-11-2025

А как понимать, что это за гендерное разнообразие при потреблении спа-услуг, если в обществе гендеров два?

  1 Нравится
Ответить
