Избинг, санаторинг, хайкинг. На Алтае как грибы "растут" новые тренды необычного отдыха
Эксперты в Белокурихе обсудили, как обогатить алтайский санаторно-курортный продукт
08 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
В Белокурихе проходит Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму. Город-курорт собрал представителей власти и бизнеса, экспертов медицины и туризма со всей страны. Какие тренды помогут вывести алтайские здравницы на новый уровень, приживется ли на Алтае избинг и как санаториям может пригодиться искусственный интеллект, рассказала радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
За последние годы поддержка российской туротрасли выросла в десятки раз. Ключевая задача – "взгляд на себя", развитие рекреационной сферы внутри страны, сообщила на открытии Сибирского турфорума сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова. Чтобы обеспечить потребности рынка, парламентарии займутся доработкой действующего законодательства – предстоит решить ряд актуальных проблем.
«Затронули тему лесного законодательства – это крайне важная тема: перевод категории земель, особо охраняемые природные территории и законодательство в этой сфере. Соблюсти этот баланс, чтобы дать возможность нашим инвесторам делать правильные оздоровительные точки для жителей не только Алтайского края, но и всех субъектов Российской Федерации».
Отдохнуть внутри страны необычно, но с пользой – спрос на это огромный, причем новые тренды "растут" как грибы – избинг, санаторинг, винный и приключенческий туризм, перечисляет Надежда Эбель, аналитик из Екатеринбурга и автор телеграм-канала "Кандидат туристических наук". Она советует не гнаться за хайпом, а подбирать продукты, интересные целевой аудитории вдолгую – и называет тенденции, способные обогатить алтайский санаторно-курортный продукт:
«Уже подбирается к 50 на 50 количество мужчин и женщин, которые являются потребителями спа-услуг, уходовых процедур. Очень важно ориентироваться на гендерное разнообразие в этом плане. Во многих городах, мегаполисах банный тренд, можно сказать, существует. Если брать более узкие темы, то имеет смысл выезды устраивать уже сформировавшимся спортивным сообществам. Достаточно много условий – и лыжи, и трекинг, и хороший хайкинг можно устроить. Есть забеги уже. Еще один тренд, который я вижу, – путешествия с домашними животными. Даже есть подборка по санаториям Белокурихи, кто уже готов принимать».
Еще один безусловный тренд – искусственный интеллект. Он способен создавать новые продукты для региона по целевой аудитории, аккумулируя данные о диагнозах, самочувствии клиентов и их спроса на ряд услуг. В частности, как сообщил эксперт Национальной курортной ассоциации Айдарбек Исаханов, внедряются современные технологии и в алтайских здравницах:
«Сейчас ведется огромная работа по разработке бренда и портала Белокурихи, нового, с включением ИИ-агента, чат-бота с искусственным интеллектом для обработки запросов гостей».
Чтобы обсудить пути дальнейшего развития, накануне форума руководители белокурихинских здравниц стали участниками стратегической сессии. О ее результатах рассказал Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Главные задачи эксперт видит в том, как привлечь к заботе о здоровье людей, у которых проблем с ним еще не возникло, а также каким образом нарастить кадровый потенциал. По данным, озвученным на форуме, только в Белокурихе в отрасли занято почти 4,5 тыс. человек.
«Наметили целый ряд пунктов, чтобы растить дальше туристический поток в лечебно-оздоровительном направлении. Нужно заниматься кадровым потенциалом региона, в том числе и с образовательными организациями. Поднимается вопрос и об обеспечении социальной инфраструктуры, чтобы потенциальные работники с большим желанием хотели бы оставаться в городах или регионах, которые связаны с оздоровительным туризмом», – отметил Данилов.
Сегодня российские санатории готовятся к рекордной зимней загрузке. Отдых с пользой в этот сезон – еще один тренд. По данным Ассоциации оздоровительного туризма, опубликованным "Ведомостями", за год спрос вырос на 10–15%. Помимо Белокурихи, популярными направлениями остаются Кавказские Минеральные воды и ряд курортов Урала и Сибири.
