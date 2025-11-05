Новый тренд. Зумеры приглашают свои вторые половинки на отдых в санаториях
Новая мода стремительно набирает популярность
05 ноября 2025, 16:45, ИА Амител
У зумеров появился новый необычный способ проводить свидания – санаторинг. Вместо ресторанов и кино они выбирают отдых в санаториях, где проводят время вместе на процедурах, пьют кислородные коктейли и ложатся спать до десяти вечера. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".
Как выяснилось, новая мода стремительно набирает популярность. Молодые пары уезжают из городов, чтобы вдали от рабочих чатов и телефонов восстановить силы и провести время в спокойствии. Совместные прогулки по хвойным аллеям, массажи, ингаляции и грязевые ванны заменили привычные походы в бары и вечеринки.
По словам самих участников тренда, в санаторных свиданиях есть своя романтика – совместное оздоровление сближает не хуже, чем ужин при свечах. Теперь "свидание на процедурах" становится новым способом проявить заботу и провести время с пользой.
Ранее в Белокурихе пожарные эвакуировали почти 350 человек из загоревшегося санатория. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
16:49:19 05-11-2025
Эээ, а как же психушка? Там же лучше!
17:33:55 05-11-2025
К любому слову добавь "инг" - и получишь новый трендовый вид почилить.
Бухаринг, доминошинг, картёжинг, мордобитинг, самогонинг, палатинг, купатинг, велосипединг, лазинг и бегинг.
18:01:48 05-11-2025
Гость (17:33:55 05-11-2025) К любому слову добавь "инг" - и получишь новый трендовый вид... В моей молодости так и было, сначала самоготинг затем бухаринг, мордобитинг, и отдыхатинг 😎😋🤕🤗
18:26:03 05-11-2025
Гость (17:33:55 05-11-2025) К любому слову добавь "инг" - и получишь новый трендовый вид... Два слова выговорить не судьба " отдых в санатории", например, поэтому санаторинг, у поколения дегенератинг. Они и рыбалку фишинг называют, идиотинг.
21:21:28 05-11-2025
гость (18:26:03 05-11-2025) Два слова выговорить не судьба " отдых в санатории", наприме... фишинг - не по нашему. лучше - рыбинг
22:29:45 05-11-2025
гость (18:26:03 05-11-2025) Два слова выговорить не судьба " отдых в санатории", наприме... червинг насажинг...
21:20:01 05-11-2025
да ладно вам, зумеры скоро на дискотеки 30+ будут ходить
23:47:31 05-11-2025
это они стареют. скоро будут имплантинг дарить и печень-трансплантинг на де