Новый тренд. Зумеры приглашают свои вторые половинки на отдых в санаториях

05 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Отдых в санатории / Фото: amic.ru

У зумеров появился новый необычный способ проводить свидания – санаторинг. Вместо ресторанов и кино они выбирают отдых в санаториях, где проводят время вместе на процедурах, пьют кислородные коктейли и ложатся спать до десяти вечера. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".

Как выяснилось, новая мода стремительно набирает популярность. Молодые пары уезжают из городов, чтобы вдали от рабочих чатов и телефонов восстановить силы и провести время в спокойствии. Совместные прогулки по хвойным аллеям, массажи, ингаляции и грязевые ванны заменили привычные походы в бары и вечеринки.

По словам самих участников тренда, в санаторных свиданиях есть своя романтика – совместное оздоровление сближает не хуже, чем ужин при свечах. Теперь "свидание на процедурах" становится новым способом проявить заботу и провести время с пользой.

