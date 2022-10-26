В Барнауле разыскивают водителя автобуса, который вылетел на «встречку» и едва не сбил ребёнка возле школы

В Барнауле разыскивают водителя автобуса с пассажирами, который нарушил правила дорожного движения, сообщает «Инцидент Барнаул».

Случай произошёл 7 октября на улице Петра Сухова. Прямо возле школы № 38, куда утром дети шли на учёбу.

«Водитель автобуса городского маршрута № 58 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил обгон попутно движущихся транспортных средств», — пояснили в полиции.

На кадрах видно, что по пешеходному переходу шёл ребёнок, которого водитель автобуса не видел за машинами в правом ряду. Трагедии чудом удалось избежать.

Ранее в Барнауле водитель автобуса рассматривал голых женщин, когда вёз пассажиров.