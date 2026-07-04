От Урала до Петербурга: новосибирец проехал тысячи километров на мотоцикле

За время путешествия серьезных происшествий не произошло

04 июля 2026, 21:36, ИА Амител

Юрий Бут и его "железный конь" / Фото: "КП-Новосибирск"

Житель Новосибирска Юрий Бут отправился в отпуск не на море, а в большое мотопутешествие по России. За одну поездку он проехал несколько тысяч километров, побывал на Урале и в Санкт-Петербурге, а самым впечатляющим участком маршрута назвал новую скоростную трассу, по которой за сутки преодолел 1615 километров.

О своем путешествии мотоциклист рассказал "КП-Новосибирск". По его словам, маршрут начал продумывать еще зимой, сразу после утверждения графика отпусков. Первой точкой стал мотофестиваль "Движение. Урал", который проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. После этого путешественник решил отказаться от поездки к южным курортам и отправился на север — через Пермь, Киров и Вологду — в Санкт-Петербург.

К дальней дороге Юрий готовился заранее, однако серьезных доработок мотоцикл не потребовал. Перед началом сезона технику полностью обслужили, а перед выездом владелец приобрел только дополнительный кофр для вещей. Гораздо больше времени, по его словам, занял поиск мест для ночевок и подготовка экипировки.

Путешествие новосибирец совершил на Kawasaki Vulcan 1500. На всю поездку он заранее выделил около 80 тысяч рублей и, как признается, смог уложиться в эту сумму благодаря ночевкам в хостелах и на байкпостах. Из непредвиденных расходов оказалась только замена масла, которую пришлось сделать уже в Санкт-Петербурге.

За время путешествия серьезных происшествий не произошло. Сам Юрий объясняет это тем, что старается строго соблюдать правила дорожного движения.

Больше всего мотоциклиста впечатлили изменения на российских дорогах. По его словам, во многих регионах продолжается масштабное дорожное строительство, а новые трассы позволяют преодолевать большие расстояния значительно быстрее.

«Удивило то, что их очень много строят. От Тюмени до Екатеринбурга прокладывают новую четырехполосную трассу, делают современные развязки в обход деревень. А новая платная дорога Екатеринбург — Казань — Москва — это вообще восторг. Проехал по ней 1615 километров за сутки и нашел только две кочки», — рассказал путешественник.

Во время поездки Юрий познакомился с десятками мотоциклистов из разных регионов России и Беларуси. Он встретился с участниками мотоклубов из Кирова, Омска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Минска. Особенно ему запомнился молодой байкер из Казахстана, который отправился на Алтай практически без подготовки и заранее продуманного маршрута.

По словам новосибирца, путешествие полностью оправдало его ожидания.

«Понравилось все: дорога, люди, места. Все оказалось даже лучше, чем ожидал», — признался он.

На достигнутом Юрий останавливаться не собирается. В ближайшее время он планирует отправиться на мотофестиваль "Прямоток" в Черепаново, а затем — в Омск, где его ждут друзья.