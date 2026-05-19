Проект "Голос города" дает молодым музыкантам площадку, аудиторию и возможность развития

В Барнауле его запустят уже во второй раз

19 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Проект "Голос города" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Барнауле в этом году снова запустят проект с бесплатными площадками для выступлений артистов "Голос города". Его развивает герой спецпроекта на amic.ru "Жить по-новому" — проектный менеджер партии "Новые люди", общественник Иван Нечаев. Он много лет работает с молодежью, волонтерами и городскими инициативами. Для него добровольчество давно вышло за рамки разовых акций: это способ дать человеку понятный маршрут — от желания помочь до реального дела, которое меняет среду вокруг.

Таланты есть, площадок мало

В Барнауле много людей, которые поют, танцуют, читают стихи, играют на инструментах или только пробуют себя в творчестве. Но между желанием выйти к зрителю и первым выступлением часто стоит простой барьер — нет доступной сцены.

«У нас не так много творческих площадок. Если певец, музыкант или поэт хочет выйти к аудитории, ему часто сложно найти место. Мы хотим убрать эти границы и дать возможность выступить свободно и бесплатно», — говорит Иван Нечаев.

Именно на это и направлен федеральный проект "Голос города": он развивает культуру и творчество в регионах, поддерживает инициативы и помогает местным артистам заявить о себе. Формат простой: на открытой городской территории ставят небольшую сцену, а артисты получают время для выступления. Это могут быть парки, набережная или другие места, куда люди приходят в выходной день или на праздник.

Иван Нечаев на акции "Вальс поколений" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Как это работает?

В прошлом году проект прошел на ура. Участие приняли более 100 человек: музыканты, поэты, исполнители и даже "поющий повар". Всего провели 50 уличных концертов и квартирников, десять творческих мероприятий и один большой городской фестиваль.

Почти все выступления были на популярных уличных площадках: в парке "Изумрудный", напротив ТЦ "Гэлакси", в парках "Юбилейный" и "Арлекино". Участники проекта оценили формат квартирников. Эти встречи более камерные, артисты выступают перед небольшой аудиторией и получают живой отклик.

В прошлом году Иван и его команда реализовали проект за счет гранта от администрации Барнаула, в этом году — вошли в общероссийскую команду проекта "Голос города", который появился в Томске и теперь объединяет 30 городов России.

Список локаций 2026-го пока формируют. Они точно будут в Барнауле и, возможно, в Бийске.

Алексей Нечаев (лидер партии) и Иван Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Перспективное волонтерство

Иван Нечаев — один из активных организаторов добровольческих проектов в Алтайском крае. Он возглавлял региональное отделение всероссийского общественного движения "Стопнаркотик" в Алтайском крае, участвовал в организации всероссийского молодежного форума "Алтай. Территория развития" с 2020 по 2023 год. С 2016 года работает волонтером, тимлидером и куратором команд на городских, всероссийских и международных мероприятиях, включая акции "Бессмертный полк", "Крымская весна", "Волонтеры Конституции".

Волонтером он стал еще в студенчестве, учась на географическом факультете Алтайского государственного университета.

«Эта сфера привлекла возможностью не только делать добрые дела, но и реализоваться. Ты не просто наблюдаешь за тем, как развивается город, ты сам в этом участвуешь. Не ждешь, а действуешь», — рассказывает Иван.

После учебы он продолжил эту работу профессионально — в Краевом дворце молодежи, затем в Алтайском центре развития добровольчества. Сейчас дает молодому поколению инструменты для работы в этой сфере. И они есть. В регионе работают структуры, которые помогают добровольцам: ресурсные центры, клубы поддержки, обучающие проекты. А еще есть молодежное движение "Новые" в партии "Новые люди" в Алтайском крае, которое также курирует Иван Нечаев.

«В партии много молодых ребят, поэтому для нас тема добровольчества — одна из важнейших. Мы помогаем формировать здоровое общество и людей, которые будут в нем жить и работать. Волонтерство — хорошая школа для молодежи: ребята учатся организовывать работу, строить команды, аргументировать свою позицию, взаимодействовать с людьми и многому другому», — подытоживает собеседник.

Такой подход и есть суть принципа "Жить по-новому". Не ждать идеальных условий, не жаловаться на отсутствие площадок и не оставлять идеи "на потом".

Иван Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"