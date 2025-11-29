Депутаты "Единой России" поздравили рожениц с Днем матери в барнаульском роддоме № 2

Партийцы вручили женщинам подарки, отметив важность материнства

29 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Поздравление рожениц в родильном доме № 2 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

28 ноября в преддверии Дня матери, который в этом году в России отметят 30 ноября, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия", депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких и член регионального политсовета Евгений Носенко посетили родильный дом № 2, чтобы поздравить женщин. Медучреждение уже много лет возглавляет депутат фракции "Единая Россия" в Гордуме Людмила Ананьина.

В знак внимания и поддержки единороссы вручили молодым мамам наборы для новорожденных, а также памятки по уходу за младенцами, подготовленные совместно с медицинским персоналом.

«Сердечно поздравляю вас с прекрасным событием в жизни каждой семьи и значимым событием для нашей страны. Потому что самое ценное, что может быть, – это человеческие жизни», – сказал Иван Гладких.

И уточнил, что его сын тоже появился на свет в этом роддоме.

Евгений Носенко поздравил женщин, отметив важность появления новой жизни, и поделился, что и его дочь родилась во втором роддоме. Он отметил, что День матери как праздник существует относительно недавно в ответ на большое внимание, которое государство уделяет вопросам демографии.

«Серьезнее слова "мама" ничего нет. Всего четыре буквы, а за ним вся человеческая жизнь. Наше государство очень уважает женщину. "Единая Россия" как правящая партия постоянно уделяет большое внимание матерям и семьям с детьми», – подытожила Людмила Ананьина.

