Участок с проектом небольшого административного здания продают в Барнауле

Здание представили общественности более полутора лет назад

17 марта 2026, 08:14, ИА Амител

Проект административного здания на ул. Ткацкой / Фото: "Мастерская Золотова"

Пустующий участок продают под застройку на ул. Ткацкой (недалеко от ул. Северо-Западной). Для территории был разработан проект административного здания площадью 520 квадратных метров. Эскизы объекта представили на градсовете в сентябре 2024 года.

Участок, где запланировано строительство, расположен в зоне активной общественно-деловой застройки (между пр. Ленина и пр. Калинина). По соседству также находятся гаражные комплексы, хозкорпуса, административные здания.

Объект спроектирован двухэтажным, из сэндвич-панелей с объемными металлическими элементами. Площадь — свыше 520 квадратных метров, высота потолков — 7 метров. У здания предусмотрено два входа — с обеих сторон фасада с витражным остеклением в пол. На территории предполагали разместить скамейки, цветники, кустовые растения в кадках.

Парковка на десять машино-мест спроектирована во дворе. Со стороны лицевого фасада будет сохранена активная зелень и газоны.

Участок с проектом инвестор оценил в 10 млн рублей.