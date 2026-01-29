Девять человек за месяц умерли в психоневрологическом интернате Кемеровской области

В основном причиной смерти стали проблемы с сердцем

29 января 2026, 14:44, ИА Амител

Прокопьевский психоневрологический интернат / Фото: Министерство труда и социальной защиты Кузбасса

В Кемеровской области зафиксирована серия смертей среди постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната.

По данным Министерства социальной защиты Кузбасса, за один месяц скончались девять человек в возрасте от 19 до 79 лет.

Сообщается, что с 24 января в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса.

К работе подключены специалисты Минтруда, Минздрава и Роспотребнадзора. Они оценивают условия пребывания постояльцев, качество медицинского обслуживания и изучают все обращения персонала учреждения.

Среди умерших — 69‑летняя женщина, она скончалась от декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности, смерть наступила в машине скорой помощи.

67‑летняя женщина скончалась от хронической сердечной недостаточности непосредственно в интернате. Две 79‑летние женщины умерли от энцефалопатии сложного генеза и декомпенсации сердечной недостаточности.

Смерть 42‑летнего мужчины наступила в результате тромбоэмболии. 68‑летний мужчина скончался из-за хронической обструктивной болезни легких в стадии декомпенсации. 21‑летняя девушка с диагнозом ДЦП и церебральным параличом умерла в самом интернате.

Причины смерти 73‑летней женщины и 19‑летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы, в настоящее время уточняются.

«По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов», — заявили в Минсоцзащиты.

Вся информация, полученная комиссией от сотрудников интерната, передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Министр социальной защиты Кузбасса проводит личные встречи с персоналом учреждения.

Ранее стало известно, что в соседнем Новокузнецке на 90 суток закрыли роддом № 1, где умерли девять младенцев. Суд приостановил деятельность акушерского стационара с разрешением доступа для проведения ремонта и устранения нарушений. Все новорожденные скончались за январские каникулы.